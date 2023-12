O plasma frio conquista o Brasil: a terraplasma medical anuncia a autorização de comercialização e o lançamento no mercado do plasma care®

Solução pioneira para cicatrização de feridas e aplicações dermatológicas acelera a internacionalização

GARCHING, Alemanha e RIO DE JANEIRO, 11 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A terraplasma medical GmbH, uma das principais empresas de tecnologia médica e de saúde do mundo e subsidiária do renomado grupo alemão Viromed Medical Group, continua a impulsionar sua internacionalização. O último golpe: o lançamento no mercado da inovadora tecnologia médica de plasma frio no Brasil. A peça central é o dispositivo móvel de plasma frio com certificação CE plasma care®, que fecha feridas sem dor e inativa vírus, fungos e bactérias. O lançamento no mercado foi realizado com o apoio do parceiro de vendas local Alya Pharma.parceiro de vendas local Alya Pharma, uma marca do grupo suíço Promediol SA, na renomada Conferência de Cirurgia Plástica SIITTRAL, realizada no Rio de Janeiro em outubro. Nas últimas semanas, médicos e outros clínicos puderam ver o potencial dessa tecnologia inovadora em primeira mão, inclusive durante demonstrações ao vivo. Esse marco coincide com a aprovação oficial do plasma care® pelas autoridades sanitárias brasileiras (ANVISA) e consolida sua posição como uma solução pioneira para a cicatrização de feridas e aplicações dermatológicas.

O uso do plasma atmosférico frio (CAP) por meio do plasma care® desenvolvido pela terraplasma medical está revolucionando a maneira como as feridas e as condições da pele são tratadas. O plasma frio, conhecido por suas propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e estimulantes de tecidos, oferece uma abordagem inovadora para o tratamento de feridas e a medicina estética. Com sua ampla gama de aplicações, o plasma care® cobre um amplo espectro de necessidades clínicas, incluindo o tratamento de feridas agudas e crônicas, bem como uma grande variedade de condições relacionadas e procedimentos estéticos. No Brasil, o plasma care® está atualmente focado no segmento de tratamento de feridas, com planos de expansão para o tratamento da pele no futuro.

"Estamos muito animados com o lançamento do plasma care® no Brasil. O potencial é enorme, já que o país tem um setor de saúde próspero e um conhecimento reconhecido em cirurgia plástica e outras especialidades médicas", diz Jens Kirsch, fundador e CEO da terraplasma medical. "A aprovação da ANVISA ressalta a segurança e a eficácia de nossa tecnologia. Esperamos ter uma parceria bem-sucedida com a Alya Pharma e disponibilizar nossa tecnologia inovadora aos pacientes."

Como parceira de distribuição exclusiva da plasma care® no Brasil, a Alya Pharma desempenhará um papel fundamental na apresentação da tecnologia de ponta à comunidade médica brasileira. A experiência e o compromisso da empresa com a qualidade da saúde se alinham perfeitamente com a visão da terraplasma medical. Essa colaboração facilitará o acesso a soluções avançadas de cicatrização de feridas para profissionais de saúde e pacientes no Brasil.

Adriana Schulz dos Santos, Diretora Geral da Alya Pharma, disse: "A Conferência de Cirurgia Plástica SIITTRAL foi a plataforma perfeita para apresentar o plasma care® à comunidade médica brasileira. A resposta e o entusiasmo dos profissionais presentes foram notáveis. Estamos entusiasmados com as oportunidades que esta parceria com a terraplasma medical oferece e esperamos melhorar o atendimento aos pacientes em todo o Brasil."

Sobre a terraplasma medical GmbH

A terraplasma medical GmbH é uma empresa de saúde e tecnologia médica com sede em Garching, perto de Munique, Alemanha. Foi fundada em 2016 pela terraplasma GmbH, um spin-off da Max Planck Society, e uma participação majoritária foi adquirida pelo Viromed Group, com sede em Hamburgo, em 2022.

O método de tratamento inovador baseado em plasma frio para a cicatrização de feridas (terapia com plasma frio) ocupa o centro do palco. Como um dispositivo móvel de plasma frio com certificação CE, o plasma care® fecha feridas sem dor e inativa vírus, fungos e bactérias. O dispositivo médico é usado para tratar feridas crônicas e agudas (infectadas) com plasma atmosférico frio para inativar microorganismos, inclusive patógenos multirresistentes, e promover a cicatrização de feridas. Essa inovação representa um salto quântico para a cicatrização de feridas. Outras aplicações médicas também são possíveis nas áreas de cosméticos, dermatologia e otorrinolaringologia. A terraplasma medical GmbH é certificada de acordo com a norma EN ISO 13485. www.terraplasma-medical.com

Sobre a Alya Pharma

A Alya Pharma é uma das principais distribuidoras de tecnologias médicas de ponta no Brasil, comprometida com a melhoria da saúde ao fornecer acesso a soluções inovadoras e clinicamente comprovadas. A Alya Pharma faz parte da Promediol S/A, uma empresa suíça especializada na distribuição internacional de produtos farmacêuticos e dispositivos médicos para uso humano, com sede na região de Lugano.

