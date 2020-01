O prédio mais alto do mundo, Burj Khalifa, cativa o globo com o espetacular show do réveillon da Emaar no Downtown Dubai

Após a tradicional contagem digital regressiva de 10 segundos na fachada iluminada do Burj Khalifa, o relógio bateu meia-noite, sinalizando que o horizonte do Downtown Dubai se enchesse com uma profusão de fogos de artifício e cores para um show durante um tempo recorde de oito minutos e quarenta e três segundos. Aqueles que tiveram a sorte de assistir ao show foram surpreendidos com o conjunto mais longo de fogos de artifício consecutivos da história do réveillon do Burj Khalifa que foi cronometrado em mais de cinco minutos. O show apresentou um total de 1.371 kg de fogos de artifício, os quais foram posicionados em um número colossal de 207 locais de lançamento.

Para marcar o nascimento de uma nova década o show no Burj Khalifa foi idealizado pela Emaar. Cada segundo do show foi tão encantador conforme anunciado e incorporou fogos de artifício, animações na fachada de LED do Burj Khalifa, composições musicais e um maravilhoso show de águas dançantes na fonte.

O evento altamente esperado recebeu mais de um milhão de espectadores no Downtown Dubai, o principal mega-empreendimento da Emaar, para assistirem 15.000 fogos de artifício perfeitamente coreografados apresentando 48 motivos pirotécnicos, sinalizando o começo de uma nova década. Todos os efeitos pirotécnicos foram selecionados e fabricados especialmente para o show garantindo que os designs e efeitos exclusivos dos fogos de artifício fossem verdadeiramente únicos.

As comemorações também incluíram o mais longo de todos os espetáculos da Fonte de Dubai desde o lançamento das fontes em 2009, adicionando mais um marco de prestígio do espetáculo de águas dançantes e música. O show mundialmente famoso levou 160 horas durante quatro semanas para ser coreografado e apresentou 113,5 quilolitros de água no ar de uma só vez, lançada de um número impressionante de 1.137 lançadores de água e 6.612 luzes.

Aspectos selecionados do show se referiram à cultura, arte e música regionais. Antes de o relógio bater meia-noite, as animações no Burj Khalifa transformaram a torre no tradicional instrumento Oud acompanhando o ritmo de uma melodia arabesca, depois disso um lindo buquê de flores desabrochando, adicionou ainda mais requinte e beleza ao show. Complementando o show e destacando a sinergia entre os parceiros, bandeiras dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) foram dispostas na fachada do icônico monumento para celebrar a forte ligação entre esses países.

Após uma demanda sem precedentes, a Emaar garantiu a pessoas de todo o mundo a oportunidade única de ter seus desejos para o Ano Novo exibidos na fachada de LED do Burj Khalifa durante a comemoração do réveillon de 2020 da Emaar. As campanhas "Desejos do Burj (Burj Wishes)" do show na mídia social alcançaram dezenas de milhares de usuários, com os participantes postando seus desejos para o mundo nas contas @EmaarDubai da Emaar no Twitter, Facebook ou Instagram usando a hashtag #EmaarNYE2020.

A campanha da Emaar na mídia social para o réveillon de 2020, em parceria com a TikTok, deu continuidade ao estreito relacionamento entre as marcas, com o desafio: formule um desejo para 2020 da TikTok (2020makeawish TikTok) da Emaar, envolvendo o incrível número de mais de 30 milhões de usuários durante a preparação para as comemorações do Ano Novo.

O Sr. Ahmad Matrooshi, diretor gerente da Emaar Properties, disse: "Nós da Emaar estamos extremamente orgulhosos por realizarmos e produzirmos esse evento para que o mundo aprecie. Ao entrarmos em uma nova década, nossa visão é continuarmos a promover a inovação, o progresso e um futuro próspero, aqui em Dubai, nos EAU – e no mundo".

O réveillon de 2020 da Emaar foi uma das comemorações mais assistidas na virada do Ano Novo transmitidas globalmente e transmitida ao vivo no endereço mydubainewyear.com e pelo canal da EmaarDubai no YouTube. A experiência pode ser vista novamente online no endereço mydubainewyear.com.

