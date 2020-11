O premiado diretor Anthony Wonke do longa documental sobre Johnnie Walker serve como uma mensura do espírito de nossos tempos

" Esta é a história de Johnnie Walker, mas é mais que uma história sobre uísque, é sobre cultura e a necessidade universal de olhar com esperança para o futuro. É isto que torna a história tão influente - não é uma lição de história, é um relato de onde estamos hoje e o que desejamos pela frente", disse Wonke.

Premiado pela Academia, o produtor/diretor ganhador do Emmy e do BAFTA, cujos documentários anteriores focaram em Cristiano Ronaldo, Star Wars e AP McCoy, passou a maior parte do seu tempo da quarentena revelando histórias não contadas anteriormente e perspectivas em como Johnnie Walker superou constantemente a adversidade com otimismo, para pavimentar o seu lugar na cultura como um ícone global.

Em uma vasta lista de colaboradores se encontra a atriz, ativista e embaixadora da marca Sophia Bush: "As pessoas não apenas querem novos produtos que impactem em suas vidas, elas querem marcas que impactem o mundo positivamente. Johnnie Walker reconheceu isso e age continuamente em campanhas e programas de impacto. Estão preparados para levantar o arco da história e ajudam a empurrar a cultura adiante e estou profundamente orgulhoso de ter feito parte dessa jornada com eles em suporte aos seus esforços de igualdade de gênero em particular."

Bush está acompanhado por pessoas como Cappadonna do Wu-Tang Clan, o cantor de rock Zakk Wylde, Sean Miyashiro, o criador da marca 88rising, o publicitário legendário Sir John Hegarty e muitos outros enquanto vemos o impacto cultural da marca de Mianmar ao Brasil, da Índia ao Iraque.

Myriam Lopez-Otazu, VP de Aquisições e Contratação de Conteúdo da Discovery, disse: "Estamos animados em ver a premier de The Man Who Walked Around the World nas plataformas e serviços da Discovery em novembro agora. É uma história fascinante e, dadas as circunstâncias do mundo nesse momento, é um momento oportuno."

John Williams, o diretor de uísque global de Diageo, adicionou: "Tenho imenso orgulho da minha história. Nós da Johnnie Walker defendemos algo e este algo é progresso - sempre procuramos seguir adiante, fazer o próximo dia melhor que o de hoje. Com dois séculos de experiência, aprendemos que para progredir precisamos resistir e ter otimismo, estes são os ideais da filosofia de Keep Walking e não imagino um momento que essa filosofia seja mais relevante."

Andy Hewitt, gestor parceiro da Something™ Originals, comentou: "Imaginar, filmar e editar este documentário no contexto de uma pandemia global, com todas as tensões surgidas este ano, aufere uma relevância contemporânea tão profunda que nem poderia ter sido contemplada no começo deste documentário. Não poderíamos estar mais orgulhosos do produto acabado."

FONTE Discovery Networks

