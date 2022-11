O presidente da Masdar, Dr. Sultan Al Jaber clama por "energia máxima, emissões mínimas" para realizar a transição energética global

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 1 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Sua Excelência o Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos, enviado especial para mudanças climáticas e presidente da Masdar, pediu que o mundo utilize todas as fontes de energia disponíveis, incluindo energias renováveis e hidrogênio, para atender às necessidades energéticas de uma população global cada vez maior.

Dr. Sultan Al Jaber, Chairman of Masdar

"Se este ano nos ensinou alguma coisa, foi que a segurança energética é a base de todo o progresso – progresso socioeconômico e climático", disse o Dr. Al Jaber em seu discurso de abertura na Exposição e Conferência Internacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADIPEC). Com a população global prevista para atingir 9,7 bilhões de pessoas até 2050, o mundo precisará produzir 30% mais energia do que hoje.

"O mundo precisa de todas as soluções que puder obter, como petróleo, gás e energia solar, eólica, nuclear e hidrogênio, mais as energias limpas que ainda serão descobertas, comercializadas e implementadas", disse o Dr. Al Jaber. "O mundo precisa de energia máxima… emissões mínimas. É por isso que a liderança dos Emirados Árabes Unidos decidiu, há mais de 16 anos, ser a pioneira em energia renovável com a criação da Masdar."

A Masdar, principal empresa de energia renovável de Abu Dhabi, foi criada para contribuir com a diversificação de fontes de economia e energia dos Emirados Árabes Unidos por meio do avanço do desenvolvimento, da implementação e comercialização de energia renovável e tecnologia limpa.

Atualmente, a Masdar é uma das empresas de energia renovável de crescimento mais rápido em todo o mundo, opera em mais de 40 países e investiu em projetos avaliados em mais de USD 20 bilhões. No ano passado, a Masdar expandiu a capacidade do seu portfólio de energia limpa em 40%, para uma capacidade total de mais de 15 gigawatts (GW). Esses projetos podem remover 19,5 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono anualmente.

A Masdar está visando uma capacidade de portfólio de 100 GW até 2030 e tem como objetivo fornecer um milhão de toneladas de hidrogênio verde até o fim desta década, consolidando seu lugar como pioneira neste setor promissor e posicionando Abu Dhabi como um centro global de produção e exportação de hidrogênio verde.

"Com a reunião da COP27 na próxima semana e conforme os Emirados Árabes Unidos se preparam para sediar a COP28, a Conferência do Clima dos Emirados Árabes Unidos, nossos esforços devem se concentrar em um caminho novo, corajoso, realista e pragmático que beneficie a humanidade, o clima e a economia", disse o Dr. Al Jaber. "Precisamos deter as emissões e não o progresso."

Assista ao discurso aqui: https://lnkd.in/d7gT6eVF

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1934010/Dr_Sultan_Al_Jaber_Chairman_of_Masdar.jpg

FONTE Masdar

SOURCE Masdar