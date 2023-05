O presidente designado da COP 28 faz um apelo na UAE Climate Tech por transformação, descarbonização e preparo das economias para o futuro

Mais de 1.500 líderes de empresas de tecnologia, dos principais setores da indústria, de finanças, do governo, da sociedade civil e do setor de energia se reúnem em Abu Dhabi, na UAE Climate Tech.

A conferência UAE Climate Tech oferece uma plataforma para transformar, descarbonizar e preparar as economias para o futuro.

O poder da tecnologia para transformar um dos maiores desafios que enfrentamos hoje em uma das maiores oportunidades de desenvolvimento socioeconômico sustentável.

Para que possamos manter o crescimento econômico, ao mesmo tempo em que reduzimos drasticamente as emissões e cumprimos as metas do Acordo de Paris, precisamos de nada menos que uma grande correção de rumo.

Precisamos transformar o que concordamos dentro das salas de negociação da COP em ações práticas no mundo real.

Precisamos de soluções inovadoras, e a principal origem dessas soluções é a tecnologia.

O potencial existe, mas o cenário está fragmentado, e isso simplesmente nos atrasa. O que falta é um ecossistema holístico e unificador que reúna todos os principais agentes e coloque tudo sob a mesma perspectiva.

Com as políticas certas estimulando os investimentos certos, as tecnologias climáticas podem pelo menos duplicar sua contribuição para o crescimento global e, ao mesmo tempo, remover até 25 bilhões de toneladas de emissões de carbono por ano.

Ao alavancar as tecnologias climáticas, podemos construir um novo modelo de desenvolvimento econômico com base no fim das emissões, ao mesmo tempo em que damos uma nova vida ao crescimento econômico.

O Dr. Al Jaber repete o apelo para que seja triplicada a capacidade global de energia renovável para 11000 GW até 2030 e, então dobrada novamente até 2040.

As energias renováveis não são a única resposta. Cinco mil fábricas de cimento, aço e alumínio no mundo respondem por mais de 30% das emissões globais, e nenhuma pode funcionar apenas com energia renovável.

O hidrogênio precisa ser ampliado e comercializado para que possa haver um impacto real no sistema de energia.

O relatório mais recente do IPCC afirma claramente que a aplicação de tecnologias de captura de carbono às indústrias de altas emissões é um facilitador crítico na corrida para o alcance de zero emissões líquidas de carbono.

Precisamos continuar buscando avanços no armazenamento de baterias, expandir a energia nuclear e investir em novas energias, como a de fusão.

Precisamos aplicar agressivamente as mais recentes tecnologias de plataforma, como IA, robótica e block-chain, de modo a aumentar a eficiência das energias que usamos hoje em todos os setores.

As empresas de tecnologia precisam se concentrar nos sistemas alimentares e na agricultura — a maior fonte individual de gases do efeito estufa, representando mais de um terço das emissões globais.

O Dr. Al Jaber repete o apelo para que a indústria de petróleo e gás zere as emissões de metano até 2030 e se alinhe em torno de planos abrangentes de zero emissões líquidas de carbono até 2050.

Precisamos eliminar as emissões de todos os setores, incluindo transporte, agricultura, indústria pesada e, claro, as emissões de combustíveis fósseis, ao mesmo tempo em que investimos em tecnologias para aumentar todas as alternativas viáveis para o carbono zero.

Precisamos reimaginar a relação entre produtores e consumidores.

De um relacionamento baseado puramente na oferta e demanda, para um relacionamento focado na co-criação do futuro.

É fundamental que, à medida que adotamos novas tecnologias, os países subdesenvolvidos não sejam deixados para trás. A tecnologia é essencial para ajudar as comunidades mais vulneráveis, desenvolver capacidades e saltar para um modelo de desenvolvimento econômico de baixo carbono.

O Acordo de Paris uniu governos em torno do que o mundo deve fazer para enfrentar o desafio climático, e a COP 28 se concentrará em "como".

A COP 28 será uma COP de ação prática e resultados pragmáticos, uma COP de soluções, uma COP de impacto e uma COP para todos.

Vamos acabar com o pensamento isolado e construir uma parceria criativa integrada.

Vamos parar de apontar dedos e apontar ações e metas para vislumbrarmos um futuro mais brilhante.

Juntos, vamos trilhar um caminho de baixo carbono para um destino de alto crescimento, porque a única maneira de conseguirmos isso é em conjunto.

ABU DHABI, EAU, 10 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Sua Excelência o Dr. Sultan Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos e presidente designado da COP 28, pediu hoje ações climáticas coletivas de líderes globais para transformar, descarbonizar e preparar as economias para o futuro.

O Dr. Al Jaber discursou para mais de mil e quinhentos formuladores de políticas globais, inventores e líderes industriais na conferência UAE CLIMATE TECH, em Abu Dhabi, com um apelo para acelerar o desenvolvimento e a implementação de soluções tecnológicas para descarbonizar as economias e reduzir as emissões em, pelo menos, 43% até 2030, de acordo com o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

Em suas observações, ele enfatizou a necessidade urgente de uma transição energética responsável e pragmática que se concentre em eliminar as emissões de combustíveis fósseis e aumentar todas as alternativas viáveis de emissão zero de carbono, garantindo que países subdesenvolvidos não fiquem para trás.

"A ciência já nos diz que estamos longe do caminho certo. O relatório mais recente do IPCC confirmou que o mundo precisa reduzir as emissões em 43% até 2030, isto é, se levarmos a sério a meta de 1.5ºC. Ao mesmo tempo, sabemos que a demanda global por energia continuará a aumentar, porque mais meio bilhão de pessoas se juntará a nós neste planeta até 2030".

"Se quisermos manter o crescimento econômico, ao mesmo tempo em que reduzimos drasticamente as emissões, precisamos de nada menos que uma grande correção de rumo. Precisamos transformar o que concordamos dentro das salas de negociação da COP em ações práticas no mundo real. Precisamos encontrar uma maneira de conter as emissões, não o progresso. Precisamos de soluções inovadoras, e a principal origem dessas soluções é a tecnologia".

Dando continuidade às suas observações, o Dr. Al Jaber observou que os investimentos em tecnologia limpa quebraram a barreira de US$ 1 trilhão pela primeira vez em 2022, com espaço substancial para crescimento.

"Acredito que essa transformação representa a maior oportunidade de desenvolvimento humano e econômico desde a primeira revolução industrial, e sei que estamos seguindo na direção certa".

"Com as políticas certas estimulando os investimentos certos, as tecnologias climáticas podem pelo menos duplicar sua contribuição para o crescimento global e, ao mesmo tempo, remover até 25 bilhões de toneladas de emissões de carbono por ano. Ao alavancar as tecnologias climáticas, podemos construir um novo modelo de desenvolvimento econômico com base no fim das emissões, ao mesmo tempo em que damos uma nova vida ao crescimento econômico".

Apesar da expansão da energia renovável, não é possível resolver a maioria das emissões apenas por meio de energias renováveis, particularmente em setores com muitas emissões. O Dr. Al Jaber observou que, hoje, existem mais de 5 mil fábricas de cimento, aço e alumínio no mundo. Juntas, essas fábricas respondem por quase 30% das emissões globais, e nenhuma delas pode funcionar apenas com energia eólica ou solar.

O Dr. Al Jaber destacou o papel fundamental da captura de hidrogênio e carbono para permitir uma transição energética responsável e pragmática.

"É aqui que soluções como o hidrogênio podem desempenhar um papel importante, mas elas precisam ser ampliadas e comercializadas para que causem um impacto real no sistema de energia. Se levarmos a sério a redução das emissões industriais, precisaremos levar a sério as tecnologias de captura de carbono. Em qualquer cenário realista que nos leve a zero emissões líquidas de carbono, a tecnologia de captura de carbono terá um papel importante a desempenhar. Sem ela, os números não batem".

O Dr. Al Jaber enfatizou a importância de continuar a investir em energia nuclear e buscar avanços no armazenamento de baterias antes de avançar para a necessidade de cooperação entre agricultura e tecnologia para reduzir as emissões globais.

"Devemos lembrar que, além das indústrias de alta emissão, os sistemas alimentares e a agricultura são a maior fonte individual de gases do efeito estufa, representando mais de um terço das emissões globais. Precisamos que as empresas de tecnologia realmente se concentrem nisso. Os Emirados Árabes Unidos estão surgindo como líderes em tecnologia agrícola, agricultura vertical e no uso de tecnologias digitais para reduzir o uso de energia e água, ao mesmo tempo em que aumenta os rendimentos das plantações em ambientes severos.

"Juntamente com os Estados Unidos, os Emirados Árabes Unidos lançaram o AIM for Climate, uma coligação de 50 países com o objetivo de maximizar o uso de tecnologia comercial para reduzir as emissões e aumentar a disponibilidade de alimentos nutritivos em todo o mundo".

O Dr. Al Jaber repetiu seu apelo para que a indústria de petróleo e gás zere as emissões de metano até 2030 e se alinhe em torno de planos abrangentes de zero emissões líquidas de carbono até 2050.

"Embora o mundo ainda utilize hidrocarbonetos, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para reduzir e, finalmente, eliminar a intensidade de carbono dessa energia. É por isso que fiz um apelo para que a indústria de petróleo e gás zere as emissões de metano até 2030 e se alinhe em torno de planos abrangentes de zero emissões líquidas de carbono até 2050. O objetivo para esse setor e todos os setores é claro. Precisamos eliminar as emissões de todos os setores, incluindo transporte, agricultura, indústria pesada e, claro, as emissões de combustíveis fósseis, ao mesmo tempo em que investimos em tecnologias para aumentar todas as alternativas viáveis para carbono zero".

"Para que isso aconteça mais rápido, precisamos reimaginar a relação entre produtores e consumidores. De um relacionamento baseado puramente na oferta e demanda, para um relacionamento focado na co-criação do futuro. Devemos criar uma parceria ativa entre os maiores produtores de energia, os maiores consumidores industriais, empresas de tecnologia, a comunidade financeira, o governo e a sociedade civil. É um esforço completo: trabalhando em conjunto, o objetivo é uma transição energética acelerada, pragmática, prática e justa, sem deixar ninguém para trás".

O Dr. Al Jaber observou que a maximização da adoção de tecnologia em países subdesenvolvidos exige que os setores público, multilateral e privado superem as finanças climáticas, melhorando a disponibilidade, acessibilidade e viabilidade dos países que mais precisam.

"É fundamental que, à medida que adotamos novas tecnologias, os países subdesenvolvidos não sejam deixados para trás. No ano passado, as economias em desenvolvimento receberam apenas 20% dos investimentos em tecnologia limpa. Essas economias representam 70% da população mundial, ou seja, mais de 5 bilhões de pessoas. A tecnologia é essencial para ajudar as comunidades mais vulneráveis a desenvolver capacidades e saltar para um modelo de desenvolvimento econômico de baixo carbono".

Concluindo suas observações, o Dr. Al Jaber observou que o tempo está acabando e que os riscos para o planeta são altos. "Embora o histórico Acordo de Paris tenha unido os governos em torno do que o mundo deve fazer para enfrentar o desafio climático, a COP 28 se concentrará em 'como'", declarou o Dr. Al Jaber.

