O PRIMEIRO-MINISTRO DA MALÁSIA SERÁ O DESTAQUE DA IGEM E DA CÚPULA INAUGURAL ATOZERO ASEAN EM OUTUBRO

O lançamento da AtoZero ASEAN é a primeira parceria da Constellar e da MGTC com foco em discussões globais de alto nível sobre carbono líquido zero.

KUALA LUMPUR, Malásia, 26 de maio de 2023 /PRNewswire/ — Com países em todo o mundo correndo em direção à emissão líquida zero, há um forte ímpeto para governos e líderes do setor acelerarem a transição para novas formas de energia verde. A AtoZero, ou "Acelerar em direção à emissão líquida zero", é uma nova série de eventos que reúne os principais tomadores de decisão e agentes de mudança para explorar de forma abrangente caminhos, políticas e oportunidades de negócios que beneficiarão a agenda global de mudanças climáticas.

A série será lançada com a AtoZero ASEAN Summit & Exhibition (AtoZero ASEAN inaugural, co-organizada pela Constellar e pela Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation (MGTC). Ela será realizada com a 14ª International Greentech and Eco Products Exhibition e a Conference Malaysia (IGEM) no Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) de 4 a 6 de outubro de 2023, onde a cerimônia de abertura conjunta será liderada pelo primeiro-ministro da Malásia,YAB Dato' Seri Anwar Ibrahim.

Mais sobre a AtoZero ASEAN Summit

Com o tema "Conectar, colaborar, acelerar", a cúpula, durante três dias, reunirá ministros da energia, fábricas de ideias (thinktanks), financiadores e líderes do setor no desenvolvimento global de energia renovável e tecnologias verdes para impulsionar o diálogo sobre políticas, mostrar inovações e acelerar parcerias que capacitarão os países da ASEAN em sua trajetória para atingir o carbono líquido zero.

O evento será oportuno para conectar as principais partes interessadas à medida que os países de toda a região embarcam em suas ambiciosas jornadas para atingir emissão de carbono zero até 2050-2060. O compromisso climático da Malásia com a redução de sua intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE) do produto interno bruto (PIB) em 45% até 2030 levou a iniciativas e conquistas importantes na descarbonização e no desenvolvimento de energia renovável, destacando a importância das iniciativas de políticas para apoiar a adoção de projetos adicionais de energias renováveis e conectividade internacional.

"A AtoZero foi concebida como uma série de conferências executivas internacionais, reunindo a comunidade global para estimular mudanças políticas e parcerias estratégicas que afetam positivamente uma população de 3,5 bilhões nos mercados representados. Estamos felizes em ter um lançamento em série forte, com uma palestra de abertura feita pelo primeiro-ministro Anwar Ibrahim, da Malásia, preparando o cenário para uma plataforma vibrante, inclusiva e de alto impacto, que reúne as partes interessadas mais importantes, moldando bem a transição da região da ASEAN para o carbono zero", disse o Sr. Chua Wee Phong, diretor executivo do grupo Constellar.

Diretor executivo do grupo MGTC, Ts. Shamsul Bahar, disse: "Como co-organizadora da IGEM, a MGTC tem orgulho de continuar a impulsionar o crescimento da economia verde na região, com um histórico de garantir mais de MYR 41 bilhões em indicações de negócios e atrair mais de 500 mil visitantes, de mais de 50 países, desde 2010".

"Com o tema deste ano 'Corrida em direção à emissão líquida zero: liderança para ação climática', e nossa parceria com aConstellar, a IGEM está pronta para acelerar ainda mais as decisões e as iniciativas orientadas por liderança para promover ações climáticas. Estamos confiantes de que, com a experiência e o apoio da Constellar, cumpriremos esta missão ambiciosa", acrescentou.

A AtoZero ASEAN recepcionará mais de 10 VIPs ministeriais, 150 palestrantes, 50 expositores e patrocinadores regionais, com mais de um mil representantes presentes para obter percepções e acesso aos setores de energia renovável e descarbonização em rápida expansão na Malásia.

A primeira AtoZero ASEAN Summit & Exhibition tem forte apoio das principais partes interessadas na Malásia, incluindo o Ministério dos Recursos Naturais, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (NRECC), o co-organizador MGTC, além de líderes nos setores-chave, que incluem fontes renováveis (solar, eólica e armazenamento utilitário), gás natural liquefeito (GNL), hidrogênio, captura de carbono e outras tecnologias verdes emergentes.

A AtoZero ASEAN faz parte da série global de eventos da AtoZero que visa estimular diálogos sobre as políticas, trocar conhecimento e incentivar as parcerias de negócios. As futuras edições estão planejadas para acontecerem na Índia, em dezembro de 2023 e na China, em maio de 2024, e mais detalhes serão compartilhados pela Constellar em breve.

Se quiser participar, expor ou patrocinar a AtoZero ASEAN 2023, acesse atozero.energy ou entre em contato com [email protected]

Sobre a AtoZero

A transição para a emissão líquida zero de carbono requer ações coletivas. Para mercados com uma enorme população, transformar ambição em realidade e aumentar o impacto são desafios que a AtoZero (acelerar em direção à emissão líquida zero) tem como objetivo enfrentar, por meio de uma série de projetos executivos, parcerias estratégicas e conteúdo feito sob medida para cada mercado, durante todo o ano. Começando com a China, a Índia e o Sudeste Asiático, mercados com uma população de mais de 3,5 bilhões, a visão da AtoZero é acelerar as jornadas desses mercados para atingir a emissão líquida zero de carbono. Para mais informações, acesse atozero.energy

Sobre a Constellar

A Constellar conecta um ecossistema global de parceiros em eventos e consumidores através de um portfólio holístico de propriedade intelectual (IP) na indústria de Reuniões, Incentivos, Convenções e Exposições (MICE). Como parceira de referência da Ásia para a curadoria de experiências inovadoras de eventos e locais, a Constellar ativa redes impactantes para reunir mercados, empresas e consumidores globais para um crescimento sustentável. Com nossa experiência e dedicação, estamos investidos para ajudá-lo a construir relacionamentos confiáveis com as partes interessadas no longo prazo e permitir a colaboração intersetorial através de soluções de engajamento de público de primeira linha. Acesse constellar.co para mais informações.

Sobre a Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation (MGTC)

A MGTC é uma agência do Ministério dos Recursos Naturais, Meio ambiente e Mudanças Climáticas (NRECC) com o mandato de impulsionar o país a acelerar o crescimento verde, promover o empoderamento da ação climática e cultivar um estilo de vida verde.

Três políticas nacionais, em particular, a National Green Technology Policy (NGTP), a National Climate Change Policy (NCCP) e a Green Technology Master Plan (GTMP), regularam o papel da MGTC como um catalisador para o crescimento econômico verde.

A principal diretriz da MGTC é concretizar a emissão líquida zero do gás de efeito estufa (GEE) da Malásia em 2050, por meio de uma redução da 45% do total de emissões de GEE, em relação à intensidade de 2005, até 2030, aumentando o valor do PIB de RM 100 bilhões no setor de tecnologia verde e gerando 230 mil oportunidades de emprego verde.

