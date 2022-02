O primeiro NFT de voz do mundo esgota em 10 minutos!

Fundado por 3 membros do BAYC, o Voiceverse procura ser pioneiro no espaço NFT na próxima geração de NFTs contendo utilidade intrínseca alta, permitindo que os detentores tenham uma voz no metaverso. Com os NFTs de voz, as pessoas agora podem personalizar seus NFTs de imagem de perfil (PFP) com voz, adicionando outra dimensão de personalização e pseudônimo.

Os titulares podem:

1) Usar as vozes nos espaços do metaverso, desde jogos até videochamadas e muito mais.

2) Criar um NFT de voz com a sua própria voz, ou mediante permissão explícita, com as vozes dos seus entes queridos.

3) Misturar diferentes NFTs de voz para "produzir" um novo NFT de voz.

4) Adicionar vozes aos seus NFTs PFP existentes, dando-lhes uma vida totalmente nova.

O Voiceverse é desenvolvido pela LOVO, sua empresa-mãe sediada em São Francisco e Seul, com um forte histórico no espaço de síntese de voz de IA. Como uma startup apoiada por capital de risco com parcerias com dubladores de celebridades, o Voiceverse entrou na cena de NFT com um impulso considerável. As parcerias incluem vozes de atores como Charlet Chung, Andy Milonakis e Jonny Cruz.

Após uma semana de pré-venda, o Voiceverse Origins esgotou em 10 minutos e está em alta em todas as categorias do OpenSea. Também tem estado consistentemente entre os top 10 por volume de vendas (por contagem). Dada a sua experiência em IA e síntese de voz, o Voiceverse procura agitar o setor e desencadear uma tendência para NFTs de 2ª geração.

Voiceverse NFT OpenSea: https://opensea.io/collection/voiceverse-origins-nft

