O primeiro painel de distribuição compacto, sem SF6 e de um polo do mundo, revestido de metal e capaz de funcionar com 24 kV

LONGUEUIL, Quebec e TETTNANG, Alemanha, 11 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A VIZIMAX tem o prazer de anunciar sua colaboração com a TAVRIDA ELECTRIC, líder mundial em disjuntores a vácuo de média tensão, quadros de distribuição e soluções de automação de distribuição. A colaboração combina os disjuntores a vácuo da TAVRIDA ELECTRIC altamente confiáveis e que não necessitam de manutenção com os dispositivos de comutação controlada da VIZIMAX. Essa combinação permitirá obter correntes de energização (inrush) quase nulas e reduzir as quedas de tensão ao energizar transformadores de potência, eliminado transientes destrutivos ao comutar capacitores de média tensão, filtros de harmônicos e reatores.

O painel de distribuição de 24 kV, revestido de metal e que funciona em polo independente, fornece aos clientes da VIZIMAX e da TAVRIDA ELECTRIC em todo o mundo uma solução completa para reduzir as despesas de capital (CAPEX), mitigar transientes e preservar ativos e destinada a empresas de energia elétrica, energias renováveis, mineração, siderurgia, setores ferroviário e eletrointensivo.

"Estamos muito entusiasmados em trabalhar com a TAVRIDA ELECTRIC para oferecer, juntos, uma solução há muito tempo desejada para melhorar as conexões de rede e maximizar o uso das infraestruturas de energia atuais", disse Jean-Guy Lacombe, presidente e CEO da VIZIMAX. Atualmente, as empresas de energia elétrica, geradores e produtores independentes de energia (IPPs) e fabricantes de equipamentos originais (OEMs) em energias renováveis implementam grandes usinas de energia eólica e solar. Isso resulta num aumento cada vez maior da capacidade dos transformadores de energia, o que exige a mitigação da queda de tensão e corrente de energização. "As duas equipes trocaram muitas informações nos últimos meses. E agora nos unimos para oferecer uma solução inovadora e uma proposta de valor única", acrescentou Lacombe.

"A colaboração fornece uma solução de ponta que muitos de nossos clientes em todo o mundo desejavam", disse Johannes Okon, diretor da TAVRIDA ELECTRIC na Europa Ocidental. Há uma grande demanda por compensadores avançados de potência reativa e correção do fator de potência, e eles geram uma imensa necessidade de dispositivos de comutação mais confiáveis e preservação de carga reativa. "Nossa solução elimina transientes de comutação e preserva os equipamentos, permitindo também a troca rápida de bancos de capacitores e filtros harmônicos", acrescentou Okon.

Sobre a VIZIMAX – www.vizimax.com

Fabricante canadense de soluções de automação e controle para energia de média e alta tensão, a VIZIMAX fornece a redes de energia, geradores de energia e às indústrias pesadas ferramentas de análise e controladores de qualidade comprovada. Seus Dispositivos de Comutação Controlada permitem limitar a corrente de energização e a comutação sem transientes.

Sobre a TAVRIDA ELECTRIC - www.tavrida.com

A TAVRIDA ELECTRIC se concentra em disjuntores a vácuo, equipamentos de comutação inovadores, automação de linhas aéreas e soluções de retrofit de até 38 kV. Desde 1990, sua capacidade de P&D, suas tecnologias inovadoras para projetos internos/externos e seus programas de parceria com OEMs posicionaram a empresa entre os três principais líderes em painéis de média tensão.

Para obter mais informações, contato na VIZIMAX: Nicolas Lacombe, +1-450-679-0003, nmlacombe@vizimax.com; contato na TAVRIDA: Alex Kazakov, +372 511 8189, ka@tavrida.ch

