O projeto hitmaker da música eletrônica tem nome: FANCY INC

Somente em 2019 lançaram 3 hits dignos de toda a expectativa que está sendo criada em cima da dupla, sendo dois deles ao lado do número 1 Vintage Culture: IN THE DARK e MY GIRL.

A recém lançada IN THE DARK já está em 1º lugar no topo de todos os charts ao redor do mundo. É a música eletrônica mais escutada atualmente no Brasil!

O próximo lançamento também faz parte da lista das músicas mais esperadas do ano - SAY MY NAME - remake adaptado ao tech house progressive, nome dado ao novo estilo por FANCY INC.

Esse trabalho tem sido feito em conjunto das agências Entourage e One, com liderança do empresário Maycon Dal Evedove.

Definitivamente, essa dupla vive o melhor momento da sua carreira. Você certamente verá esse nome constantemente no topo de todas as plataformas mundiais!

