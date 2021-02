O quarto maior pedaço da Lua na Terra entra para leilão pela Christie's

Os lotes apresentados incluem uma dúzia de exemplares da Lua e de Marte e outra dúzia com peças vindas de alguns dos museus mais famosos do mundo. Um dos lotes inclui um meteorito histórico que tem a reputação de ter matado um homem e outro que, de fato, matou uma vaca; alguns dos meteoritos contêm a matéria mais antiga que a humanidade pode tocar e outros incluem pedras preciosas do espaço .

LOTE 21 — PEDAÇO DE PEDRA DE MARTE

A principal peça à venda é o quarto maior pedaço da Lua. Cortada do meteorito Tisserlitine 001, sua área de superfície é mais do que o dobro de qualquer outra amostra de terreno lunar. Entre as substâncias mais raras da Terra, os meteoritos lunares chegaram aqui depois de serem arrancados da Lua devido a impactos de asteroides. Os cientistas confirmaram as características isotópicas e mineralógicas lunares deste espécime. (estimativa: $250.000–350.000)

Meteoritos estéticos da coleção Macovich, a maior coleção de meteoritos de ferro estéticos, também estão disponíveis, incluindo um exemplar de 300 quilos identificado como escultura natural do espaço. Esta peça que quebrou um recorde de vendas em leilão em 1996 e foi parte de uma importante coleção privada durante décadas, em breve, poderá quebrar outro recorde (estimativa de $180.000–260.000).

O curador da Coleção Macovich, Darryl Pitt, criou o mercado para meteoritos de ferro estéticos e, no final dos anos 90, em um esforço para inspirar crianças, criou a edição limitada "Mars Cube — the First Interplanetary Collectible". Contendo partículas de Marte, e acompanhado por um Manual do Proprietário de Marte, o preço estimado de venda é de $600–1000.

"Se alguma vez já houve um momento para mudar o canal e se encantar com a infinidade do céu noturno, essa é a hora", disse Pitt. "Mas se quiser inspirar e surpreender — toque um meteorito."

LOTE 25 — A MAIS BELA SUBSTÂNCIA EXTRATERRESTRE CONHECIDA

Claro, você sempre pode tentar encontrar um. Depois da chuva de meteoros Tirhert em 2014 no Marrocos, um pai levou seu filho para procurar um tesouro de outro mundo. Sob o sol quente do deserto, enquanto centenas de pessoas procuravam incessantemente pelo chão do deserto, o garoto resolveu buscar uma sombra e encontrou o meteorito que hoje é oferecido em leilão preso entre os ramos da árvore que lhe dava sombra (estimativa $15.000–25.000).

Em 24 de julho de 1790, houve uma chuva de meteoros no sudoeste da França. Quando foram verificar se um pastor estava bem, encontraram um buraco no telhado de palha de sua casa e uma rocha estranha ao lado de seu corpo sem vida. Ele poderia ter sido o primeiro e único caso documentado de um homem morto pelo impacto de um meteorito, exceto por um problema: a crença na época era que as rochas não poderiam cair do céu. E se meteoritos não existem...então como alguém pode ser morto por um? Mas este exemplar daquela histórica chuva de meteoros existe (estimativa: $2.000–3.000)

"Reunimos a mais diversificada oferta de meteoritos até hoje e os colecionadores estão reagindo com grande entusiasmo", disse James Hyslop, diretor de ciência e história natural da Christie's. "Entre os meus favoritos está um meteorito sueco que originou-se no núcleo de um asteroide e foi transformado em uma esfera; sua estrutura cristalina natural faz com que seja uma bola de cristal extraterrestre" (estimativa $14.000–18.000). E qual é a previsão para o futuro? Uma venda de impacto de arregalar os olhos para a Christie's.

LOTE 18 — BOLA DE CRISTAL EXTRATERRESTRE

SERENA BABCOCK / DOF MEDIA / [email protected] / +1 212-302-9200

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1438831/lot_21.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1438832/lot_25.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1438833/lot_18.jpg

FONTE Macovich Collection

SOURCE Macovich Collection