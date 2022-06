O que causam as olheiras e como tratá-las?

Tipos de olheiras

Existem quatro classificações:

Vasculares – causadas por retenção de líquido ou problemas circulatórios¹; Pigmentares – excesso de melanina na região dos olhos (hiperpigmentação), com tons amarronzados. Afeta mais peles negras e morenas¹; Profundas – causadas pela anatomia óssea e de gordura do rosto do indivíduo, em que a região abaixo dos olhos se encontra mais "funda" do que as áreas ao redor, levando a um efeito de escurecimento por conta da sombra provocada por esses desníveis²; Mistas – são chamadas de mistas, pois podem ter diferentes causas: genética, acúmulo de vasos, alergias ou bolsas de gordura¹.

Tratamentos

"Há um tempo, quem tinha olheiras, flacidez e bolsas abaixo dos olhos precisava recorrer a cirurgias bastante invasivas. Atualmente, já existem procedimentos estéticos não cirúrgicos capazes de amenizar esses incômodos, bem como cosméticos voltados para a área dos olhos", comenta o dermatologista. Como é o caso de Restylane® Refyne, um preenchedor a base de ácido hialurônico, e o Sérum Renovador para Área dos Olhos da linha Cetaphil Optimal Hydration.

Restylane® conta com diversas texturas de ácido hialurônico injetável específicos para cada necessidade: embelezamento, rejuvenescimento e hidratação. No caso de olheiras profundas, Restylane® Refyne é o mais indicado, pois pode ser aplicado em regiões em que a pele é mais delicada, como a área dos olhos. Seus resultados são naturais, podem durar até um ano e preservam as expressões faciais.

Já no dia a dia, é possível aderir ao Sérum Renovador para a Área dos Olhos Cetaphil Optimal Hydration que suaviza linhas finas de expressão, diminui significativamente as olheiras e as rugas finas, proporciona hidratação profunda e prolongada por 48h3, e ainda aumenta a firmeza da pele da região4.

Dr. Marcus ainda orienta que "Além de séruns e cremes, os cuidados diários podem ser complementados com compressas de água gelada, boa alimentação (menor ingestão de álcool e sal, responsáveis pelo aumento do inchaço da região associados à flacidez), bem como uso de protetor solar".

Restylane® é um produto utilizado em procedimentos estéticos não cirúrgicos, que devem ser realizados em consultório por um profissional da saúde habilitado à prática de injetáveis, que será capaz de avaliar cada situação e indicar o melhor tratamento para cada caso.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1843295/dr_marcus_morais.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma