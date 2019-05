SÃO PAULO, 21 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- É provável que você, como profissional no mercado ou como representante de uma empresa, já tenha ouvido frases do tipo "Você está preparado para o futuro?" ou "Você sabe o que o mercado espera de você?" em reuniões de negócio ou conversas sobre empregabilidade. Mas o que é "estar preparado" em um mundo que se transforma a cada segundo?

Há mais de 50 anos a Fundação Vanzolini vem atuando como fomentadora de mudanças positivas e inovadoras no mercado e na sociedade. Seja na educação profissional que forma pessoas capacitadas para enfrentar um mercado cada vez mais competitivo, seja no processo de certificação e qualificação de empresas de diversos setores em todo o Brasil, um aprendizado se mostra ao longo dessas mais de 5 décadas de história: é preciso estar à frente do mercado para que este esteja preparado para as mudanças que são criadas.

A quantidade de startups surgidas nos últimos anos, muitas das quais transformaram a forma como vemos e nos relacionamos com o mundo, prova essa teoria. Antever as mudanças e, principalmente, ser o agente desse processo, é a chave para mudar o mundo para melhor, pessoalmente e mercadologicamente.

Não basta, portanto, estar preparado para o futuro, porque se preparar hoje pode significar estar despreparado amanhã. Mais do que aprender técnicas e desenvolver metodologias, é preciso criar um novo paradigma, um novo mindset para decifrar os enigmas do futuro e, inclusive, criar novos desafios para as gerações que estão por vir. Em outras palavras, tornar-se memorável.

Conheça histórias e cases de sucesso que a Fundação Vanzolini criou ao longo dessa jornada e descubra o que estamos preparando para o futuro. Acesse: vanzoliniemsuavida.com.br

