O que os homens buscam em procedimentos estéticos?

Contorno mais definido da face e valorização da autoestima são alguns dos motivos que levam os homens a buscarem por procedimentos estéticos injetáveis, segundo especialista da Rennova

SÃO PAULO, 18 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Vivemos em um tempo em que a preocupação com a beleza deixou de ser uma exclusividade das mulheres. Antes, práticas como cuidar da pele eram raramente associados à vaidade masculina. Hoje, experimentamos uma mudança significativa nesse conceito, com um novo olhar sobre o padrão estético do homem.

Shutterstock

Nos últimos anos, eles têm demonstrado um interesse crescente em explorar alternativas para aprimorar a aparência, resultando em um impacto positivo na sua autoestima. Levantamento recente realizado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (International Society of Aesthetic Plastic Surgery, ISAPS) mostra que os procedimentos estéticos/cosméticos não cirúrgicos atingiram a marca de 17,5 milhões em todo o mundo*.

Entre os homens, os desejos mais comuns são minimizar rugas e linhas de expressão na testa e ao redor dos olhos; definir um melhor contorno para o rosto (mandíbula); e obter uma aparência mais jovial e saudável. "Muitos homens querem atenuar o semblante sério ou buscam por uma definição maior da mandíbula para ter um rosto mais forte", explica o dermatologista João Henrique Barros, speaker da Rennova.

Segundo o profissional, na medida em que a procura por procedimentos aumenta, é importante reforçar a necessidade e atenção à preservação das características individuais dos pacientes para garantir a autoestima e os traços de personalidade. Outro cuidado importante é a prevenção, independentemente do gênero, além de realizar cuidados diários.

"O mercado de estética injetável é para todos, e os homens estão cada vez mais buscando esse tipo de procedimento para melhorar a aparência e, consequentemente, a autoestima e o bem-estar, que são proporcionados quando se olham no espelho e gostam da imagem refletida. Nosso portfólio apresenta possibilidades de tratamentos exclusivos, e reforçamos a necessidade de serem sempre realizados por profissionais habilitados", explica Leonardo Rezende, CEO da Rennova.

Tipos de procedimentos recomendados pelo profissional

O portifólio da Rennova® apresenta produtos indicados para inúmeras soluções e possibilidades; como o Rennova Lips Lido®, para correção de assimetrias, contorno e volumização dos lábios1,2 ou o bioestimulador de colágeno Rennova Elleva® e sua versão Rennova Elleva X®, que atuam na melhora da flacidez em regiões da face, pescoço, colo, braços, abdômen, coxas e glúteos, decorrente do processo de envelhecimento3,4. Ainda possui um extenso portfólio para soluções em refinamento, preenchimento, volumização, sustentação e estruturação facial. Esses procedimentos são minimamente invasivos e por isso, não cirúrgicos.

Skincare para eles

A rotina de cuidados diários com a pele não é uma prerrogativa somente das mulheres. Hábitos como limpeza facial, esfoliação, hidratação e proteção solar também devem ser incluídas no dia a dia.

A linha de dermocosméticos Rennova Beauté apresenta soluções como sérum e protetor solar que desempenham um papel significativo na hidratação, tonificação e regeneração da camada mais profunda da pele, estimulando assim a renovação celular e evitando o envelhecimento precoce.

*https://www.isaps.org/media/hdmi0del/2021-global-survey-press-release-portuguese-latam.pdf

Sobre a Rennova

Fundada em 2008, Rennova apresenta produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Com atuação no mercado nacional e internacional, possui um portfólio que atende os desejos do consumidor, com itens à base de ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica, fios de PDO, entre outras soluções. Sua tecnologia é desenvolvida em parceria com países referência em ciência e inovação, como Áustria, Israel e Coreia do Sul.

1Instrução de uso Rennova® Lips Lido. 2Cunha MG, Bernardo ACS, Romani Pl, et al. Acceptability and tolerability of new brand injectable product based on hyaluronic acid for lip rejuvenation Rennova Lips®. J Dermat Cosmetol. 2022;6(3):85‒88. DOI: 10.15406/jdc.2022.06.00215. 3Instrução de uso Rennova Elleva® e Rennova Elleva X® 4Cunha MG, Ferregutti FM, Bernardo ACS, Romani PI, Nascimento C, Ruiz R. Analysis of satisfaction patient and increased dermis thickness by medical evaluation and USG by Rennova Elleva in the treatment of sagging skin on the inner part of the arms. SkinHealthDis.2023;3:e163. DOI:10.1002/ski2.163. ®

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2251414/Rennova.jpg

FONTE Rennova

SOURCE Rennova