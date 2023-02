O rato de laboratório mais velho do mundo aponta o caminho para o rejuvenescimento

"Sima", uma rata de 47 meses, está sendo tratada com E5, um tratamento destinado a recriar o ambiente circulatório de um jovem mamífero; a vida útil máxima registrada para essa espécie é de 45,5 meses.

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 8 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Um experimento liderado pelo Dr. Harold Katcher, um dos descobridores do primeiro gene do câncer de mama, está dando à humanidade a esperança de realizar o sonho de desfazer o envelhecimento. Enquanto trabalhava na Yuvan Research Inc., ele descobriu qual parte do sangue de animais jovens controla a idade do organismo e a testou em oito ratos fêmeas da Sprague Dawley. "Sima" é a última sobrevivente, mas a idade que ela alcançou nos permite ver um caminho para o rejuvenescimento humano. "O envelhecimento celular é um processo celular não autônomo - não depende da história da célula, mas de seu ambiente", afirma o Dr. Katcher, diretor científico da Yuvan, uma startup com sede na Califórnia que trabalha em tratamentos de rejuvenescimento.

Sima no laboratório - quanto tempo ela viverá?

Este experimento é um acompanhamento de outro experimento que mostra que a terapia da Yuvan provocou um rejuvenescimento de 54% em ratos machos de acordo com uma análise de relógio epigenética realizada pelo então professor da UCLA, o Dr. Steve Horvath. Posteriormente, uma organização sem fins lucrativos belga, a HEALES, decidiu financiar dois estudos de longevidade, um usando o tratamento da Yuvan, chamado "E5", e outro, liderado pelo Dr. Rodolfo Goya, professor da Universidade de La Plata (Argentina), usando plasma de ratos jovens. O experimento do Dr. Goya alcançou uma extensão de vida moderada. O experimento da Yuvan ainda está em andamento, pois Sima está viva aos 47 meses de idade.

Além disso, Sima e os outros ratos tratados mostraram uma força de preensão 2,8 vezes maior do que os controles. De acordo com a Dr Goya, "a força muscular indica um período prolongado de saúde". Sima é um Rattus norvegicus, uma espécie com uma vida útil máxima registrada de 45,5 meses. Sua vida útil média é de 24 a 36 meses. O tratamento de Yuvan começou quando os ratos já tinham 24 meses de idade e, mesmo assim, aumentou o tempo de vida máximo da espécie com um grupo tratado de apenas 8 ratos.

O processo de produção do E5 está com patente pendente e a história de sua descoberta é capturada no livro do Dr. Katcher: The Illusion of Knowledge. A Yuvan está planejando testes em outras espécies antes de testá-lo em humanos – em termos humanos, Sima já tem 126 anos, considerando 122,5 anos como a expectativa de vida máxima humana. "Sima" significa "limite/limite/fronteira" em sânscrito, e ao ultrapassar o limite de vida de sua espécie, nos lembra que a história humana é uma história de superação de limites.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1997562/sima_2.jpg

FONTE Yuvan Research Inc.

SOURCE Yuvan Research Inc.