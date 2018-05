O REC esteve presente com estande na Hospitalar 2018, feira internacional realizada em São Paulo

MOSCOU, 29 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- Empresas nacionais, apoiadas pelo Centro de Exportações da Rússia (REC), participaram da feira internacional Hospitalar 2018 para equipamentos e produtos destinados a hospitais, clínicas e laboratórios médicos, que aconteceu de 22 a 25 de abril de 2018 em São Paulo, Brasil.

Desfibriladores, monitores diurnos, normalizadores de pressão, equipamentos para serviços de telemedicina e dispositivos para desinfecção de superfícies e do ar foram exibidos como parte dos desenvolvimentos exclusivos das empresas nacionais na feira.

Discussion between visitors and representatives of Russian companies at the collective stand (Hospitalar 2018 in San Paulo, Brazi) (PRNewsfoto/Russian Export Center)

As principais empresas russas dividiram o estande da Rússia: a Axion Concern LLC, a Petr Telegin LLC (BPLab), a Med TeCo LLC, a Melitta RPE, a National BioService LLC (NBS), a Reagentika LLC, a Shvabe-Moscow LLC.

Reuniões de negócios com a presença do especialista chefe em gestão de atividades comerciais, Kseniya Nikolaeva, bem como do representante comercial suplente da Federação Russa no Brasil (São Paulo), Yuri Kondratiev, foram realizadas no âmbito do programa de negócios.

"Um dos vetores positivos mais importantes do mercado de produtos médicos da Rússia é o aumento anual das exportações. Em 2017, as exportações de produtos russos aumentaram de 4,3 para 5,4 bilhões de rublos e, aparentemente, esse crescimento continuará. Em particular, isso se deve ao fato de que o Centro de Especialistas da Rússia se uniu à solução do problema de promover os produtos para o mercado externo, que auxilia, começando com o registro de documentos e terminando com o apoio financeiro para o registro e a certificação de mercadorias em empresas estrangeiras", disse Kseniya Nikolaeva.

A feira incluiu um seminário intitulado "Características da exportação de produtos de fabricantes estrangeiros para o mercado brasileiro", moderado por Yuri Kondratiev. O moderador deu atenção especial aos mecanismos de certificação, ao teste de produtos e à organização de vendas para o mercado sul-americano. Falou também de práticas bem-sucedidas de relações comerciais e investimentos no Brasil (regulação aduaneira, tributação e controle financeiro).

"A Federação Russa é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, entre os países da Europa Oriental. Por sua vez, a missão comercial participa ativamente do desenvolvimento das relações comerciais e econômicas, e fornece assessoria e informações às empresas russas e brasileiras sobre as questões de entrada no mercado. Por meio de contatos com importantes instituições governamentais e não governamentais no Brasil, relacionadas ao comércio e ao desenvolvimento econômico, auxiliamos na busca e estabelecimento de contatos comerciais entre estruturas empresariais", disse Yuri Kondratiev.

Mais de 200 reuniões e negociações com empresas do Brasil, Chile, China, Alemanha, Colômbia e Argentina aconteceram durante o evento. Os representantes dessas empresas demonstraram grande interesse pelos desenvolvimentos russos apresentados na feira.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/697843/Russian_Export_Center.jpg

FONTE Russian Export Center

SOURCE Russian Export Center