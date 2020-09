O relatório da revista PWM do FT mostrou que a Dominica é o melhor país para a cidadania por investimento

ROSEAU, Dominica, 8 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Pelo quarto ano consecutivo, a Dominica foi classificada em primeiro lugar no Índice da CBI — o mais prestigiado estudo de todos os programas de cidadania por investimento (citizenship by investment - CBI) do mundo. Em 7 de setembro, a revista Professional Wealth Management — uma publicação do Financial Times — lançou uma nova edição do Índice da CBI, comparando 14 programas em relação aos nove chamados "pilares".