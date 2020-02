O Resorts World Las Vegas e o Hilton fazem parceria para lançar novo resort multimarcas em Las Vegas

LAS VEGAS, 20 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- O Resorts World Las Vegas e o Hilton (NYSE: HLT) fecharam parceria para reunir, pela primeira vez, três das marcas premium do Hilton, quando o resort integrado de US$ 4,3 bilhões, atualmente em desenvolvimento, for inaugurado no verão de 2021. A parceria simboliza o maior acordo multimarcas do Hilton, na história da empresa, e incluirá as três marcas premium do Hilton, o Hilton Hotels & Resorts, o LXR e o Conrad em uma: o Resorts World Las Vegas. O resort de 3.500 quartos também fará parte do Hilton Honors, o premiado programa de fidelidade de hóspedes das 18 marcas distintas do Hilton, que oferece aos membros acesso direto a benefícios instantâneos para os hóspedes, incluindo opções flexíveis de pagamento, descontos exclusivos para membros, chave digital e muito mais.

"Com o nosso compromisso de redefinir o padrão de hotéis de luxo em Las Vegas, seria natural que fizéssemos essa parceria com o Hilton, líder no setor mundial de hospitalidade", disse Scott Sibella, presidente do Resorts World Las Vegas. "O Hilton incorpora os valores e a hospitalidade de alto nível que se alinham à prioridade do Resorts World de oferecer experiências incomparáveis aos hóspedes do mercado de Las Vegas".

"Nossa parceria estratégica com o Resorts World Las Vegas destaca o compromisso do Hilton de expandir nossa presença e portfólio de propriedades excepcionais", disse Ian Carter, presidente de desenvolvimento global, arquitetura, design e construção do Hilton. "Ela marcará a nossa maior transação multimarca na história da empresa, e estamos animados por trabalhar com os novos parceiros para criar experiências únicas em um local imbatível para os futuros hóspedes e membros do Hilton Honors".

Juntos, com esse empreendimento multimarca, o Resorts World e o Hilton estão trazendo de volta a essência do Hilton Las Vegas, que já foi o maior hotel do mundo e sinônimo de jogos, convenções e entretenimento em Las Vegas. Quando a marca Hilton Hotels & Resorts retornar à Strip, o Hilton Las Vegas at Resorts World fará a fusão das décadas de experiência da marca no setor com as tradições consagradas pelo tempo e o serviço elevado do Resorts World. Esse empreendimento também inclui a mais nova marca de luxo do Hilton, o LXR, que oferece propriedades autônomas incomparáveis, com o Conrad, a marca de luxo moderna e com design ousado do Hilton.

Os hóspedes terão acesso às principais instalações do resort, inclusive um teatro de última geração, com capacidade para 5.000 pessoas, que pode também hospedar celebridades e eventos corporativos de alto nível, a 32.500 m2 de espaço para reuniões e convenções, complexo de piscinas de 20.400 m2, com sete piscinas exclusivas, spa e academia, ampla variedade de conceitos casuais e sofisticados de alimentos e bebidas e muito mais.

Os detalhes adicionais sobre o projeto serão anunciados nos próximos meses.

SOBRE O RESORTS WORLD LAS VEGAS

O Resorts World Las Vegas está sendo desenvolvido por Genting Berhad, que foi registrada como empresa de capital aberto pela Nevada Gaming Commission. O Resorts World Las Vegas tem resorts integrados afiliados nas Américas, na Malásia, em Cingapura, no Reino Unido e nas Bahamas. A obra do Resorts World Las Vegas, uma das maiores obras de hotéis atualmente nos Estados Unidos, está progredindo constantemente, com cerca de 2.200 trabalhadores todos os dias nos 3,6 hectares. A propriedade será um resort com tecnologia avançada, inovadora e inclusiva, que se sustentará nos pilares de serviço de alto nível, harmonia, lealdade e luxo. Ao tecer as tradições do Resorts World no tecido de Las Vegas, o resort/cassino de 3.500 quartos apresentará nova e arrojada hospitalidade ao mercado de Las Vegas, com interessantes novas experiências, cultura única e atendimento impecável ao hóspede. Para obter mais informações, visite www.rwlasvegas.com ou encontre-nos no Facebook, Twitter e Instagram.

SOBRE O GENTING GROUP

O Genting Group compreende a Genting Berhad (KLSE: GENTING), a holding e suas empresas listadas Genting Malaysia Berhad (KLSE: GENM), Genting Plantations Berhad (KLSE: GENP) e Genting Singapore Limited (SGX: G13). O Genting Group emprega coletivamente cerca de 56.000 pessoas e está envolvido em lazer e hospitalidade, plantações de óleo de palmeira, geração de energia, petróleo e gás, desenvolvimento de propriedades, ciências biológicas e atividades de biotecnologia, com operações no mundo todo, inclusive na Malásia, Cingapura, Indonésia, Índia, China, nos Estados Unidos, nas Bahamas e no Reino Unido. O Genting Group é líder na indústria global de jogos e hospitalidade. Fundado em 1965, o Genting Group tem mais de 50 anos de experiência no desenvolvimento e na operação de resorts de destino nas Américas, na Malásia, em Cingapura, no Reino Unido e nas Bahamas, oferecendo experiências inigualáveis em resorts e atrações de entretenimento icônicas para mais de 50 milhões de visitantes por ano. Para obter mais informações visite www.genting.com.

Sobre o Hilton

Hilton (NYSE: HLT) é uma empresa líder global em hospitalidade, com portfólio de 18 marcas de alto nível, abrangendo mais de 6.100 propriedades e mais de 971.000 quartos, em 119 países e territórios. Dedicado a cumprir sua missão de ser a empresa mais hospitaleira do mundo, o Hilton recebeu mais de 3 bilhões de hóspedes em seus 100 anos de história, conquistou posição de destaque na lista dos Melhores locais para trabalhar no mundo, em 2019, e foi nomeado líder global do setor, em 2019, nos índices de sustentabilidade Dow Jones. Por meio do premiado programa de fidelidade Hilton Honors, mais de 103 milhões de membros que fazem reservas diretamente com Hilton podem ganhar pontos por estadas em hotéis e experiências que o dinheiro não pode comprar, além de desfrutar de benefícios instantâneos, incluindo check-in digital com escolha de quarto, chave digital e quarto conectado. Visite o site newsroom.hilton.com para obter mais informações e conecte-se com o Hilton no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

Sobre o LXR Hotels & Resorts

O LXR Hotels & Resorts é a marca de coleções de luxo do Hilton, cada local oferecendo uma experiência de viagem única, específica do lugar, da história e tradição. Encontrados nos destinos mais atraentes do mundo, os LXR Hotels & Resorts permitem que você mergulhe em experiências de viagem verdadeiramente profundas. Conectamos famosas propriedades de luxo a uma rede de hotéis diferenciados por um compromisso incomparável com atenção personalizada e experiências luxuosas e imersivas no local para os hóspedes. O LXR Hotels & Resorts faz parte do Hilton, uma empresa líder global em hospitalidade, e todas as propriedades se beneficiam da força do Hilton Enterprise e de seu premiado programa Hilton Honors. Visite o site www.lxrhotels.com para saber mais.

Sobre o Conrad Hotels & Resorts

Presente em cinco continentes, com quase 40 propriedades, o Conrad Hotels & Resorts criou a conexão perfeita entre design contemporâneo, inovação líder e arte com curadoria para inspirar o espírito empreendedor do viajante conectado globalmente. Conrad é um lugar onde os hóspedes podem experimentar serviço e estilo à sua maneira, enquanto se conectam à cultura local e global. Conecte-se com o Conrad, fazendo reserva pelo site ww.conradhotels.com ou pelo aplicativo móvel Hilton Honors. Saiba mais sobre a marca, visitando o site newsroom.hilton.com/conradhotels, e siga o Conrad no Facebook, Instagram e Twitter.

Sobre o Hilton Hotels & Resorts

O Hilton Hotels & Resorts estabeleceu a referência em hospitalidade no mundo todo, fornecendo inovações e serviços para novos produtos, para atender às crescentes necessidades dos hóspedes. Com 584 hotéis em seis continentes, as propriedades Hilton Hotels & Resorts estão localizadas nos destinos mais procurados do mundo para hóspedes que sabem da importância de onde se hospedar. Os associados Hilton Honors que fazem reservas diretamente pelos canais preferidos do Hilton têm acesso a benefícios instantâneos. Comece a jornada no site www.hiltonhotels.com e saiba mais, visitando o site newsroom.hilton.com/hhr e seguindo o Hilton Hotels & Resorts no Facebook, Twitter e Instagram.

