O RESTART, projeto de mentoria desenvolvido na Bahia, pode ser a alternativa para problemas na empresa

SÃO PAULO, 11 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Esqueça os gurús da internet cheios de frases de empolgação que no final não somam na vida de um gestor ou no crescimento de uma empresa, já existem soluções mais eficientes e ao alcance do empresário que deseja mudar as coisas seja na medicação de conflitos ou mesmo resolvendo problemas estruturais. A mentoria do projeto RESTART é um projeto da Start Consultoria e Negócios, empresa atuante no segmento de Consultoria empresarial, marketing e gerenciamento de reputação, liderada pelo baiano Marcos Marinho, onde o próprio quem visita às empresas contratantes e elucida a maioria dos problemas. Além de experiente, o especialista em consultoria empresarial com passagens por alguns países, dentre eles Angola e Emirados Árabes onde esteve principalmente em Dubai, tem técnicas não inovadoras, mas eficazes quando aplicadas da maneira correta.