O retorno da lenda! Começa o Grande Final de WCG 2019 de XI'AN

Durante o discurso de abertura, Kwon Hyuk Bin, presidente do comitê do WCG incentivou os jogadores dizendo: "O WCG 2019 é uma plataforma para a paz e o trabalho de equipe, um espaço onde as pessoas podem se encontrar e comemorar as diferenças. A amizade é mais importante do que a competição, a glória e os prêmios – a amizade é tudo. É o coração do WCG."

Durante os quatro dias do evento, o WCG apresentará campeonatos de esportes de 6 títulos oficiais, incluindo o Clash Royale, Cross Fire, DOTA2, Warcraft III, Arena of Valor e Hearthstone, além dos jogos por convite Starcraft II e Clash Royale.

Em conjunto com os torneios de esporte, o Grande Final de WCG 2019 de XI'AN proporcionará uma visão dos esportes futuros, oferecerá fóruns de prática e compartilhamento de conhecimentos, festivais de música eletrônica de classe internacional e competições de cosplay, criando um evento no qual todos podem participar, e definindo um modelo totalmente novo de festival global de esportes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/949287/Kwon_Hyuk_Bin_WCG.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/949288/WCG_2019_Xi_an.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/891154/World_Cyber_Games_Logo.jpg

FONTE World Cyber Games

