O setor de transporte pode economizar US$ 50 bilhões por meio de quatro facilitadores de eficiência operacional

COPENHAGUE, Dinamarca, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Uma nova série de resumos de insights da Global Maritime Forum identifica quatro ações que os setores marítimo e de entrega podem agora adotar para apoiar a transição do transporte marítimo para um futuro sustentável e resiliente com emissões zero.

"Precisamos limpar as cadeias de suprimentos de transporte e otimizar nossas operações. Para isso, devemos colaborar, padronizar e ser transparentes. Vamos compartilhar os benefícios de desacelerar e coletivamente fazer a diferença", disse Eman Abdalla, diretor de operações globais e cadeia de suprimentos da Cargill Ocean Transportation, uma das maiores transportadoras de carga seca e a granel do mundo.

O setor de transporte marítimo está enfrentando uma grande transformação, uma vez que está trabalhando em direção à descarbonização total até 2050. As ações de curto prazo que melhoram a eficiência operacional das embarcações existentes – economizando combustível, dinheiro e tempo por meio de mudanças na velocidade e desempenho do navio – podem desempenhar um papel fundamental na redução das emissões hoje, ao mesmo tempo em que se prepara para uma transição de longo prazo mais aplicável que envolverá combustíveis com emissões zero mais caros e, finalmente, um preço para Carbono.

Combustíveis e tecnologias com emissões zero são imperativos para a descarbonização do setor, mas não estão disponíveis comercialmente em escala atualmente. Reduzir os custos de combustível, melhorando a eficiência operacional das frotas será um pré-requisito para a adoção de combustíveis com emissões zero mais caros e uma base para corredores verdes — rotas entre os principais centros portuários onde soluções com emissões zero são suportadas e demonstradas.

Maximizar o desempenho da embarcação e da frota por meio da eficiência operacional pode reduzir os custos anuais de combustível em US$ 50 bilhões nos preços atuais, conforme pesquisas. Isso significa que até 20% dos custos de combustível serão economizados e ainda mais se combinados com tecnologias energeticamente eficientes. A pesquisa também sugere que a otimização da eficiência operacional tem o potencial de reduzir as emissões anuais em mais de 200m toneladas de CO 2. Desbloquear esse potencial não é simples, mas capitalizar totalmente a eficiência operacional será um pré-requisito para atingir as metas de redução de emissões de 2030 e 2050, conforme a ambição de 1.5 C° do Acordo de Paris.

Este resumo de insights, resultado de mais de um ano de contribuições do setor, fornece uma visão geral das oportunidades e barreiras de curto prazo para a eficiência operacional e adota uma visão sistêmica para explorar o papel das medidas de eficiência operacional como facilitadoras da descarbonização do transporte marítimo no longo prazo.

Quatro tipos de soluções são identificados no resumo: maior transparência e padronização dos dados de desempenho; ampliação de pilotos e melhores práticas; mudanças contratuais para incentivar práticas de chegada virtual quando houver atraso no porto de descarga; e políticas e regulamentos para permitir novos modelos de negócios. Cada um desses facilitadores será explorado nos próximos resumos de insights que se aprofundarão nas soluções e facilitadores identificados.

Espera-se que a Organização Marítima Internacional (IMO) adote uma estratégia revisada de emissões de gases de efeito estufa na reunião da MEPC 80 em julho – a mais importante reunião climática para o transporte marítimo deste ano. Embora o setor não tenha certeza se o desfecho da MEPC 90 resultará na adoção de uma estratégia de baixa ou alta ambição, em ambos os casos, a necessidade de eficiências operacionais de curto prazo será crucial para a transição.

Randall Krantz, consultor sênior de descarbonização na Global Maritime Forum, disse: "O desempenho operacional de embarcações e frotas inteiras apresenta uma enorme oportunidade para o setor de transporte, mas exigirá níveis sem precedentes de pensamento disruptivo para passar do diálogo à ação".

Baixe a íntegra do resumo de insights aqui.

A Global Maritime Forum é uma organização internacional sem fins lucrativos, com sede em Copenhague, Dinamarca, comprometida em moldar o futuro do comércio marítimo global para aumentar o desenvolvimento econômico sustentável de longo prazo e o bem-estar humano.

FONTE The Global Maritime Forum

SOURCE The Global Maritime Forum