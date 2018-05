O Sumitomo Chemical Group of Companies lança o revolucionário fungicida Powmyl® para uso nas culturas de banana

A sigatoka-negra é a doença mais importante nas culturas de banana, quando infectadas as plantas podem sofrer declínios drásticos na área das folhas e reduções de até 50% na produção. O modo de ação exclusivo e a tecnologia superior técnica e de formulação do Powmyl faz dele uma adição imediata para os programas fungicidas das culturas de banana os quais enfrentam pressão considerável da resistência. Esta nova ferramenta vem com nível residual máximo (MRL) e tolerâncias de importação para os principais mercados de exportação tais como os Estados Unidos e a União Europeia, assegurando uma adequação perfeita com os programas existentes.

"É sempre um prazer poder levar um produto forte para um mercado onde existe uma área com necessidade acentuada", disse Jose Eduardo Sanchez, Gerente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Sumitomo Chemical do Brasil Representações Limitada, Região Norte (América Latina). "O Powmyl traz para os cultivadores de bananas um novo e poderoso fungicida o qual não apenas demonstra alta eficácia contra a sigatoka-negra, mas também os ajuda a proteger a eficácia de suas outras classes de produtos químicos como uma nova adição aos programas de gestão da resistência".

O Powmyl é um fungicida sistêmico com um excelente histórico de segurança das culturas, incluindo folhas novas e desenvolvimento dos cachos de bananas. O produto não demonstrou resistência cruzada com outros grupos de fungicidas para culturas de banana já existentes e tem o apoio da renomada especialização da equipe técnica global da divisão de soluções para culturas da SCC.

Para mais informações sobre o fungicida Powmyl , visite o endereço www.plantationsolutions.com

Sobre a Sumitomo Chemical Company, Limited

Sediada em Tóquio, Japão, a Sumitomo Chemical Company é uma das principais empresas de produtos químicos do Japão, oferecendo globalmente uma linha diversificada de produtos nos campos da química básica, petroquímica, produtos químicos e materiais relacionados com TI, produtos da ciência da saúde e da plantação e produtos farmacêuticos. Para obter informações adicionais, visite o Web Site da empresa, no endereço www.sumitomo-chem.co.jp/english/.

