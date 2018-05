O superclube noturno BASE, de Dubai, terá discoteca pop-up em Moscou durante a Copa do Mundo da FIFA 2018

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 17 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- O BASE Dubai, principal clube noturno local de Dubai é um empreendimento do Bulldozer Group que revolucionou a vida noturna do Oriente Médio. Em junho próximo, o clube levará sua impressionante programação de eventos e serviços de luxo até Moscou, na Rússia, para a Copa do Mundo da FIFA 2018. O pop-up exclusivo é o primeiro clube noturno que abrirá especificamente para o evento esportivo e promete se tornar um ponto de atração da vida noturna de nível internacional para os ricos e famosos.

Levando a produção de vanguarda de Dubai até Moscou, o BASE combina entretenimento revolucionário, arte e shows ao vivo para criar eventos extravagantes. O opulento pop-up será inaugurado em 14 de junho com Jason Derulo, astro americano de R&B. Derulo, que segundo o programa abrirá a cerimônia oficial com seu single "Colors", composto especificamente para a Copa, dará o pontapé inicial à programação do BASE Moscou com um show ao vivo e intimista.

A programação do BASE World Cup (BASE Copa do Mundo) oferecerá um mês de colaborações em eventos com marcas de fama mundial e celebridades, entre elas: Timati, em 22 de junho; a supermodelo brasileira Alessandra Ambrósio, que apresentará o famoso evento Café De La Musique, em 27 de junho, antes de Egor Kreed, em 29 de junho e Geegun, em 1º de julho. Rick Ross, rapper americano, fará seu primeiro show na Rússia exclusivamente para o BASE Moscou em 6 de julho, seguido por Bob Sinclar, em 11 de julho e por Gianluca Vacchi, DJ, produtor e sensação da internet, no dia 14 de julho.

Ao colaborar com clubes noturnos internacionais, o BASE criou festas exclusivas e estrategicamente programadas para acontecer no mesmo dia em que cada equipe irá jogar, customizando sua programação de entretenimento para os turistas visitantes de cada país. Com eventos da mais alta qualidade de todo o mundo, o BASE apresentará: 1 OAK New York, em 16 de junho; Les Caves Du Roy St Tropez, em 17 de junho; VIP Room Marrakesh, em 20 de junho; Cirque Le Soir London, em 23 de junho; L'Arc Paris, em 26 de junho; Café De La Musique Brazil, em 27 de junho; Dragon-I Hong Kong, em 30 de junho e E11even Miami, em 13 de julho.

Andrey Shirman, sócio do clube noturno e também conhecido como DJ Smash, apresentará seu popular evento de música eletrônica e house, Moscow Never Sleeps, semanalmente no BASE nos dias 21 e 28 de junho e em 5 de julho.

Evgeny Kuzin, sócio-gerente do Bulldozer Group disse: "Ao levar o turismo e a emoção à capital da Rússia pela primeira vez, a Copa do Mundo da FIFA é uma oportunidade de colocar o BASE, nosso famoso clube noturno, no cenário mundial. Temos orgulho de fazer parte dessa ocasião tão importante, fornecendo entretenimento de alta qualidade e uma experiência exclusiva, a única desse tipo em Moscou".

O BASE ficará situado no luxuoso distrito ribeirinho de Savvinskaya Naberezhnaya e estará aberto de 14 de junho a 15 de julho a partir das 23 horas.

Para fazer reservas durante a Copa do Mundo da FIFA 2018, favor contatar moscow@basedubai.com

