O Vinteconto Logos oferece design de logo e papelaria à baixo custo para motivar novos empreendedores a montar um negócio com pouco capital

Diferencial

A empresa fez diferente das empresas tradicionais, onde o logo é enviado por e-mail e não há comunicação direta com o designer responsável pelo projeto.

"Para um atendimento prático e diferenciado, idealizamos um painel de criação onde o cliente interage diretamente com o designer, pedindo revisões ou novos conceitos de logotipo, até que fique satisfeito, conta Nicky."

Praticidade

Além do painel de criação, o Vinteconto Logos disponibilizou no site uma variedade de pacotes de serviços já com desconto visando manter a rapidez e a praticidade na compra. Muitas vezes aguardar por um orçamento pode se tornar um transtorno para o cliente que tem urgência em iniciar o projeto, observa Nicky.

Qualidade e economia para motivar a abertura de novos negócios

O Vinteconto conta com um forte portfólio apesar dos valores econômicos nos pacotes. "A ideia é manter a proposta do nosso slogan " Pequenos Preços. Grandes Resultados". Esse é o nosso comprometimento com os nossos clientes", afirma Nicky.

Sobre a empresa Vinteconto

A Vinteconto, fundada em 2015, inovou com a proposta de oferecer uma plataforma onde se compra e vende uma diversidade infinita de serviços por um preço único de R$20, como já sugere o nome. A ideia foi bem aceita pelo público brasileiro e hoje a plataforma conta com milhares de usuários ativos.

Posteriormente, o Vinteconto Logos foi idealizado com a proposta de oferecer serviços de criação de logo e de artes para papelaria por um dos melhores preços do mercado, atendendo também ao público que está iniciando um negócio com pouco capital.

A Vinteconto rapidamente se tornou bastante popular nas redes sociais e hoje a empresa é referência nacional em qualidade e preço baixo em serviços de criação de logotipo e é claro, em serviços pelo custo de R$20, incluindo, serviços de marketing digital, gestão de redes sociais, publicidade, entre vários outros.

