O Vision Impact Institute expande seu conselho consultivo

DALLAS, 10 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Vision Impact Institute (VII) tem o prazer de anunciar duas novas inclusões ao Conselho Consultivo Global da organização. Allyala Nandakumar, Ph.D, e o Dr. Serge Resnikoff, Ph.D, foram aceitos como membros do conselho na reunião da organização em julho.

Allyala Nandakumar traz ao conselho sua experiência como especialista em saúde financeira de renome internacional. Atualmente, é professor de prática na Universidade Brandeis, onde é diretor do programa de mestrado em saúde e desenvolvimento globais. Em janeiro de 2018, Allyala Nandakumar foi nomeado o primeiro economista chefe do gabinete do coordenador global de Aids do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Anteriormente, foi economista chefe do Global Health Bureau da USAID.

"Esta é uma excelente oportunidade para apoiar os esforços do VII para priorizar a boa visão", diz ele. "Ao longo da minha carreira, vi muitos resultados positivos decorrentes do investimento na saúde da população. Vejo a boa visão como um componente muito necessário dessa conversa sobre investimentos".

O Dr. Resnikoff, um conhecido defensor da saúde global, dedicou sua carreira a destacar problemas de saúde, em vários locais diferentes, incluindo a Organização Mundial da Saúde (OMS), empresas, governos locais e nacionais e ambientes acadêmicos. Enquanto estava na OMS, Serge Resnikoff coordenou programas que visavam à prevenção e ao gerenciamento de doenças não transmissíveis. Mais recentemente, liderou o Programa de Prevenção da Cegueira e Surdez da OMS, cujo objetivo era prestar cuidados essenciais aos olhos e ouvidos da população.

"Estou muito satisfeito por poder contribuir para a missão do Vision Impact Institute", diz Resnikoff. "Ao longo da minha carreira, trabalhei para conscientizar as pessoas sobre importantes questões de saúde pública, incluindo problemas de visão. Vejo essa nova oportunidade como mais uma maneira de trazer visibilidade ao assunto que afeta tantas pessoas no mundo".

Com a entrada dos novos membros, o professor Kovin Naidoo, recém-nomeado vice-presidente sênior da Essilor, do 2.5 NVG Inclusive Business, de Filantropia e Impacto Social, concluirá seu período no conselho.

Sobre o Vision Impact Institute

A missão do Vision Impact Institute é conscientizar sobre a importância da correção e proteção da visão para que a boa visão se torne prioridade global. Seu Conselho Consultivo é composto por seis especialistas internacionais independentes: Prof. Kevin Frick (Estados Unidos), Prof. Clare Gilbert (Reino Unido), Prof. Allyala Nandakumar (Estados Unidos), Arun Bharat Ram (Índia), Dr. Serge Resnikoff (Suíça) e Dr. Wang Wei (China).

O Vision Impact Institute é uma organização sem fins lucrativos registrada como 501(c)(3), que recebe apoio do Vision for Life Fund, da Essilor, líder mundial em ótica oftálmica. O Vision Impact Institute tem uma plataforma on-line interativa, um banco de dados de pesquisa exclusivo, no endereço visionimpactinstitute.org.

Contato:

