O WCG 2019 de Xi'an anuncia os jogos da categoria New Horizons

O principal diferenciador do WCG é a categoria 'Novos Horizontes (New Horizons)'. Esportes pioneiros do futuro baseados em nova tecnologia

Apresentando novo entretenimento do futuro incluindo Guerras de Robôs (Robot Wars), Campeonato de Realidade Virtual (VR Championship), Competição de IA (AI Competition), Codificação (Scratch) e Concurso de Codificação de Blocos (Block Coding Contest), utilizando Lego

Os Jogos Cibernéticos Mundiais (WCG - World Cyber Games) revelam os detalhes do setor 'New Horizons', esportes pioneiros baseados em nova tecnologia.

O WCG 2019 em Xi'an é o retorno do WCG, uma demonstração completamente diferente dos eventos WCG anteriores. O elemento diferenciador mais importante do novo WCG é a categoria 'New Horizons'.

O objetivo final da categoria New Horizons do WCG é construir uma área de esportes do futuro, criar uma cultura de jogos que permite que qualquer pessoa participe facilmente e desfrute das novas tecnologias. O WCG será realizado em Xi'an, na China, em julho e terá quatro eventos incluindo robôs, IA, RV e scratch.

Na área da robótica, o WCG realizará o 'Campeonato de Batalha entre Robôs do WCG: GANKER ARENA' com a GJS ROBOT, uma desenvolvedora global de robôs de batalha sediada em Shenzhen, China. Esta competição é realizada usando um robô de batalha (nome do robô: GANKER EX) o qual reconhece o movimento do corpo, usando tecnologia avançada de controle de movimentos. Em outras palavras, a versão realística da competição de luta entre robôs vista no filme 'Gigantes de Aço' pode ser vista no WCG 2019 de Xi'an. Este não é apenas um grande avanço que traz as lutas mecânicas da ficção científica para a realidade, mas que também dá origem a uma tremenda 'nova era' que envolve o combate entre robôs como um esporte do futuro.

O 'WCG AI Masters' é uma maneira de organizar um time de futebol de IA dos jogadores, desenvolvido de acordo com as regras do jogo Futsal. Os jogadores podem utilizar a plataforma on-line de aprendizado bem elaborada e criada pela WCG para desenvolver algoritmos e melhorar a habilidade de jogo da IA. A qualificação é para todos que estudam e aprendem sobre IA, e mais de 100 equipes de 38 países já se inscreveram para as preliminares.

O 'WCG VR championship' é uma competição esportiva em RV que utiliza a estratégia de simulação do jogo de RV Final Assault, desenvolvido pela Phaser Lock Interactive (PLI). A função atualizada de observador e a transmissão em Realidade Mista (MR – Mixed Reality) são incríveis de se ver. Os transmissores (streamers) selecionados do VR Championship se qualificam para representar as regiões da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico a partir das preliminares transmitidas. Estes streamers se enfrentarão nas grandes finais do WCG 2019 de Xi'an.

Por último, o 'WCG Scratch Creative Challenge' realizará o 'Concurso do Programa de Codificação de Blocos', que utilizará os novos kits dos programas de codificação Scratch 3.0 e Lego Education para construir trabalhos criativos. O Professor Mitchel Resnick do Laboratório de Mídia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT - Massachusetts Institute of Technology), fundador do Scratch, participará diretamente com os estudantes na cidade de Xi'an. Este encontro deverá se tornar um fórum para o compartilhamento de novas inspirações.

O CEO da WCG, Lee Jung Jun, disse, "O novo WCG fornecerá uma nova cultura de jogos a qual pode ser desfrutada por pessoas de todo o mundo, apresentando mais do que um torneio de jogos eletrônicos. Através do variado conteúdo do New Horizons, espero que todos tenham inspiração sobre o futuro do entretenimento".

O evento WCG 2019 de Xi'an será realizado da quinta-feira, 18 de julho até domingo, 21 de julho no Novo Distrito de Qujian, em Xi'an, na China. O WCG atualmente demonstra o entusiástico interesse dos fãs dos esportes eletrônicos de todo o mundo, atraindo cerca de 40.000 jogadores globais de 111 países no setor de Jogos Esportivos.

O WCG já definiu 336 concorrentes preliminares dos Jogos Esportivos, os quais participarão das finais regionais. As finais regionais do WCG 2019 de Xi'an serão realizadas em 4 regiões, Ásia, América do Norte, Europa e China, a partir de 27 de maio. As finais regionais decidirão quais jogadores participarão das grandes finais do evento WCG 2019 de Xi'an. Além dos Jogos Esportivos e do New Horizons, a WCG também divulgará detalhes da 'Conferência sobre os Jogos Eletrônicos (Esports Conference)' para compartilhar conhecimentos e o 'Festival' o qual acrescentará uma variedade de eventos para a diversão dos participantes.

Mais informações sobre o WCG 2019 de Xi'an estão disponíveis no site WCG.com.

Sobre o WCG

Os Jogos Cibernéticos Mundiais (WCG - World Cyber Games) é um festival global de esportes eletrônicos com o objetivo de criar um mundo melhor com a união de pessoas de todo o mundo através de um entretenimento compartilhado de jogos e cultura digital. Através da realização do WCG, como um evento global com uma grande variedade de programas, o WCG espera ir além de ser apenas uma competição de jogos eletrônicos e se tornar um festival de harmonia global.

