O Wix Lança A Primeira Ferramenta de Acessibilidade para Ajudar a Tornar a Web Acessível para Todos

Mais de um bilhão de pessoas confiam nos recursos de acessibilidade da web para navegar na internet e acessar informações. De acordo com o World Wide Web Consortium (W3C), acessibilidade web significa desenvolver ferramentas para que as pessoas com deficiências possam perceber, compreender, navegar e interagir na web. Entretanto, muitos usuários e profissionais não sabem como tornar seus sites acessíveis ou não estão cientes dos riscos legais associados a um site inacessível.

O Assistente de Acessibilidade do Wix está disponível globalmente para todos os usuários Wix, oferecendo uma solução passo a passo simples que os instrui sobre como melhorar a acessibilidade de seus sites. Ao ativar o Assistente de Acessibilidade, o site do usuário é escaneado e problemas de acessibilidade são detectados. Com base nessa verificação, o usuário recebe orientações e explicações para resolver manualmente cada uma das questões. Na etapa final, o site é escaneado novamente para garantir que os problemas tenham sido solucionados e, em caso afirmativo, há uma melhoria significativa na acessibilidade.

"A web deve ser um lugar para todos, e nos esforçamos para que nossa plataforma e nossos produtos atendam a essa visão", disse Nir Horesh, Diretor de Acessibilidade do Wix. "Como líderes do setor em Acessibilidade, temos orgulho de fornecer aos nossos usuários uma solução para ajudá-los a tornar seus sites acessíveis. Nossa equipe de Acessibilidade dedicada está constantemente trabalhando para ampliar os recursos de acessibilidade disponíveis aos nossos usuários e àqueles que visitam seus sites. Ao desenvolver o primeiro Assistente de Acessibilidade, esperamos incentivar nossos usuários a criar sites mais inclusivos, que possam ser visitados e utilizados por todos".

O Wix monitora e atualiza continuamente os recursos de acessibilidade de acordo com a WCAG, as diretrizes internacionais de acessibilidade padronizada para o conteúdo da web. Os usuários que criam sites no Wix também são aconselhados a verificar as diretrizes locais para garantir a conformidade com seu país.

O Wix disponibiliza ferramentas e configurações auxiliares para que os usuários criem sites acessíveis, incluindo templates acessíveis, funcionalidade completa de teclado, textos alternativos, tags de cabeçalho, idioma do site e muito mais. O Assistente de Acessibilidade ajuda os usuários a detectar e corrigir problemas de acessibilidade gerados ao adicionar conteúdo e design a seus sites e não tem custo adicional para os usuários Wix.

O Web Almanac conferiu ao Wix, por dois anos seguidos, a melhor pontuação de Acessibilidade do Lighthouse para SGC mobile.

Para mais informações, visite www.wix.com/accessibility

Sobre o Wix.com Ltd.

O Wix é uma plataforma líder de desenvolvimento web baseada em nuvem com mais de 200 milhões de usuários registrados em todo o mundo atualmente. O Wix foi fundado sob a crença de que a internet deve ser acessível para que todos possam desenvolver, criar e contribuir. Por meio de assinaturas gratuitas e premium, o Wix capacita milhões de empresas, organizações, artistas e indivíduos a conduzir seus negócios, marcas e fluxos de trabalho online. Com o Editor Wix, o Wix ADI, o Editor X, o App Market organizado, o Ascend by Wix e o Velo by Wix, os usuários podem construir e gerenciar uma presença digital totalmente integrada e dinâmica. A sede do Wix fica em Tel Aviv, com escritórios em Austin, Be'er Sheva, Berlin, Cedar Rapids, Denver, Dnipro, Dublin, Kiev, Los Angeles, Miami, Nova York, Phoenix, São Francisco, São Paulo, Tokyo e Vilnius.

