O Wix Stunning Awards está de volta para sua segunda edição

O Wix Stunning Awards começa hoje, no dia 13 de agosto, e vai até 20 de agosto de 2018. Os usuários devem enviar seus sites Wix finalizados para ter a chance de serem apresentados no Wix Stunning Awards Showcase, um site que celebra alguns dos sites mais lindos da Internet. Desses sites apresentados, três vencedores serão selecionados, e cada um receberá uma campanha de marketing online criada e produzida sob medida pelo Wix.

Inscreva-se no Wix Stunning Awards aqui: wix.com/stunningawards/home-pt

Tweet: O Wix Stunning Awards está de volta para promover a criatividade online! Envie seu site #Wix agora para uma oportunidade única com @WixBR >> https://www.wix.com/stunningawards/home-pt

Tweet: Confira a galeria do #Wix Stunning Awards e inspire-se nos talentosos finalistas de todo o mundo graças ao @WixBR >> https://www.wix.com/stunningawards/home-pt/showcase

"Estamos muito entusiasmados com os sites que nossos usuários estão criando", disse Hagit Kaufman, Vice-presidente de Marca e Design do Wix. Este ano, exibiremos os incríveis sites de nossos usuários, além de ajudá-los a elevar seus perfis e habilidades de design. Estamos procurando vencedores que demonstrem a capacidade de sintetizar funcionalidade com um design incrível, capturando o objetivo do Wix: oferecer aos nossos usuários as ferramentas das quais eles precisam para tornar seus projetos realidade na Internet."

Para ver todas as regras do concurso, clique aqui.

Sobre o Wix.com



O Wix está liderando o caminho das plataformas de desenvolvimento na nuvem com mais de 130 milhões de usuários cadastrados no mundo todo. O Wix foi criado a partir da crença de que a Internet deve ser acessível para que todos possam desenvolver, criar e contribuir. Por meio de assinaturas gratuitas e Premium, o Wix capacita milhões de negócios, organizações, artistas e indivíduos para que eles possam levar seus negócios, suas marcas e seu fluxo de trabalho na Internet. O Wix Code e o editor do Wix, o Wix ADI, um mercado de aplicativos cuidadosamente desenvolvido, permitem que os usuários criem e gerenciem uma presença digital totalmente integrada e dinâmica. A sede principal do Wix fica em Tel Aviv, com escritórios em Be'er Sheva, Berlim, Dnipro, Kiev, Los Angeles, Miami, Nova York, San Francisco, São Paulo e Vilnius.

Downloads: O aplicativo do Wix está disponível gratuitamente no Google Play e na App Store

