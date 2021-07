O Wondershare Filmora V10.5 Eleva o Nível da Edição de Vídeos Criativa

"O Wondershare Filmora tem evoluído constantamente durante os últimos 10 anos, seguindo e satisfazendo as diversas necessidades dos usuários," afirmou Luna Que, Diretora de Produto do Wondershare Filmora. "A versão mais recente tem a Biblioteca de Efeitos do Filmstock integrada e permite aos usuários acessarem os recursos mais modernos e populares. Além disso, novos recursos como Retrato de AI, Figurinhas de AR, Auto Reframe foram desenvolvidos para tornar a edição mais divertida, eficiente e criativa."

O Wondershare Filmora V10.5 revelou os seguintes novos recursos:

Integração com a Biblioteca de Efeitos do Filmstock : acesse instantaneamente mais de 20,000 efeitos sem deixar o Filmora. Outros aspectos relacionados com esta integração incluem a recomendação de palavras-chave populares para buscar seus recursos, efeitos pré-definidos e gratuitos, e a adição de novos efeitos compatíveis com versões anteriores. Poupe tempo com recursos massivos e modernos disponíveis na versão gratuita.

: acesse instantaneamente mais de 20,000 efeitos sem deixar o Filmora. Outros aspectos relacionados com esta integração incluem a recomendação de palavras-chave populares para buscar seus recursos, efeitos pré-definidos e gratuitos, e a adição de novos efeitos compatíveis com versões anteriores. Poupe tempo com recursos massivos e modernos disponíveis na versão gratuita. Extra de Retrato de AI : um módulo de ferramenta independente que permite a remoção rápida e simples de fundos com conteúdos de vídeos sem usar a tela verde ou Chroma Key. Também permite aos usuários para adicionar margens, efeitos de erro, pixelização, ruído, ou efeitos de segmentação de vídeos. Este extra pago requer uma subscrição adicional.

: um módulo de ferramenta independente que permite a remoção rápida e simples de fundos com conteúdos de vídeos sem usar a tela verde ou Chroma Key. Também permite aos usuários para adicionar margens, efeitos de erro, pixelização, ruído, ou efeitos de segmentação de vídeos. Este extra pago requer uma subscrição adicional. Figurinhas de AR: figurinhas divertidas e únicos que respondem aos movimentos da face. Rastreie gatos, ursos, pandas, coalas, coelhos, óculos, e muito mais. Estas figurinhas de rastreamento AR foram desenvolvidas para aprimorar as emoções, enfatizar reações, e mostrar sua personalidade através da criação de vídeos.

figurinhas divertidas e únicos que respondem aos movimentos da face. Rastreie gatos, ursos, pandas, coalas, coelhos, óculos, e muito mais. Estas figurinhas de rastreamento AR foram desenvolvidas para aprimorar as emoções, enfatizar reações, e mostrar sua personalidade através da criação de vídeos. Auto Reframe: os usuários podem recriar instantaneamente vídeos em diferentes resoluções. Este recurso é particularmente ideal para influenciadores online e útil para usar em redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, ou YouTube, permitindo o ajuste manual do ponto focal para a máxima consistência em cada frame.

os usuários podem recriar instantaneamente vídeos em diferentes resoluções. Este recurso é particularmente ideal para influenciadores online e útil para usar em redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, ou YouTube, permitindo o ajuste manual do ponto focal para a máxima consistência em cada frame. Efeitos de Áudio: efeitos embutidos para clipes de áudio e vídeo. Opções incluídas como lobby, sala grande, eco, reverberação, celular etc.

Além dos novos recursos, o Wondershare Filmora V10.5 apresenta recursos básicos essenciais para cada editor: Auto Highlight, Normalização de Áudio, Motion Tracking, Keyframing, Correspondência de Cor, Tela Dividida, Tela Verde, Transições, Efeitos e mais.

"A edição de vídeos deve ser uma aventura criativa, e o Filmora tem as ferramentas necessárias para tornar esta jornada ainda mais agradável para nossos usuários," afirma Que.

A abrangência do Wondershare Filmora e dos seus recursos amigáveis ao usuário já cativaram milhões de usuários em todo o mundo.

Compatibilidade

O Wondershare Filmora é compatível com Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/ (64-bit OS) e macOS v.11, macOS v.10.15, macOS v. 10.14, macOS v. 10.13 e macOS v. 10.12.

Para as notícias e atualizações mais recentes do Filmora, por favor visite o site oficial https://filmora.wondershare.com.br/editor-de-video/, ou siga-nos no YouTube, Facebook, e Instagram.

Sobre a Wondershare

Fundada em 2003, a Wondershare é líder global no desenvolvimento de software e pioneira na criatividade digital. Com tecnologia poderosa, as soluções que fornecemos são convenientes e acessíveis, tornando a Wondershare numa empresa confiada por milhões de pessoas em mais de 150 países em todo o mundo. Nós ajudamos nossos usuários a perseguirem suas paixões e assim criarmos um mundo mais criativo. http://www.wondershare.com.br

Links Relacionados

http://www.wondershare.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1581270/Wondershare.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1581260/Wondershare_Logo.jpg

Contacto de Mídia

Joy Ohya Lee

Wondershare

[email protected]

+86 150 1379 2140

FONTE Wondershare

FONTE Wondershare Português

Related Links

https://www.wondershare.com.br



SOURCE Wondershare Português