O Wondershare PDFelement 8 simplifica a forma como os usuários interagem e comunicam com seus documentos

VANCOUVER, BC, 11 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Wondershare PDFelement 8, a versão mais recente na família dos editores de PDF, foi lançada a nível global e apresenta melhorias na interface de usuário, desempenho, armazenamento na Cloud e alterações cruciais na navegação através da barra de ferramentas.

"Desenvolvemos o PDFelement 8 com base na 'experiência do usuário', oferecendo mais simplicidade, elegância e toda a capacidade a que os usuários do PDFelement estão habituados," explicou Gary Chen, Diretor de Produto do Wondershare PDFelement. "Esperamos que esta experiência superior aumente a eficiência profissional dos nossos usuários."

Com base nas opiniões e pedidos recebidos por parte dos usuários existentes, a Wondershare implementou algumas alterações críticas no PDFelement 8:

PDF Acelerados – Os arquivos volumosos já podem ser abertos em cerca de 0.5 segundos, em comparação com o anterior tempo registrado de abertura de 1.5 segundos. Agora o aplicativo é iniciado 300% mais rápido que antes, e sua memória de inicialização foi reduzida de 100MB para 40MB de forma a torná-lo mais rápido e leve.

Alterações Críticas de Navegação – Altamente influenciado pelos pedidos e opiniões dos usuários sobre as versões anteriores, o PDFelement agora oferece uma interface de usuário elegante com navegação simplificada e com barras de ferramentas e menus organizados.

Adicionalmente, o Wondershare PDFelement 8 agora também disponibiliza o Document Cloud com serviços pagos para todos os que precisem de armazenamento Cloud e assinaturas eletrônicas, ambas ferramentas úteis para os mais diversos cenários.

Armazenamento na Cloud – Agora o PDFelement 8 vem com 100GB de armazenamento na Cloud, permitindo aos usuários colaborar em documentos partilhados numa localização segura com ferramentas de segurança de nível empresarial.

Assinatura Eletrônica – Valide legalmente seus documentos PDF oficiais adicionando assinaturas eletrônicas personalizadas.

Preço e Compatbiilidade

O preço da versão padrão do Wondershare PDFelement começa nos R$289 por ano. A versão atual do PDFelement 8 suporta Windows de 64-bit.

Para saber mais sobre o PDFelement, por favor visite: https://pdf.wondershare.com.br/ ou siga-nos no YouTube e Instagram.

Sobre a Wondershare



Fundada em 2003, a Wondershare é líder global no desenvolvimento de software e pioneira na área da criatividade digital. Nossa tecnologia é poderosa e as soluções que oferecemos são simples e convenientes. Por esta razão, somos confiados por milhões de pessoas em 150 países. Ajudamos nossos usuários a perseguirem suas paixões para que juntos consigamos construir um mundo mais criativo.

