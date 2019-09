O World Gold Council lança os Princípios de Mineração Responsável de Ouro

LONDRES, 12 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O World Gold Council, a organização de desenvolvimento do mercado do setor de ouro, anunciou hoje o lançamento de seus Princípios de Mineração Responsável de Ouro.

Os Princípios são um sistema que estabelece expectativas claras para os consumidores, investidores e para a logística da cadeia de suprimentos de ouro em referência ao significado da mineração responsável de ouro. O World Gold Council, trabalhando com seus membros, as principais empresas mineradoras de ouro, estabeleceu os Princípios que acredita tratarem das principais questões ambientais, sociais e de governança do setor de mineração de ouro.

O objetivo do World Gold Council é de que os se tornem um sistema acreditável e amplamente reconhecido, através do qual as empresas de mineração de ouro podem fornecer confiança de que seu ouro foi produzido de forma responsável. O World Gold Council reconhece que as considerações ambientais, sociais e de governança estão se tornando cada vez mais importantes para os consumidores.

Os Princípios de Mineração Responsável de Ouro têm por objetivo reconhecer e consolidar os padrões e instrumentos existentes em um único sistema.

Será exigido das empresas que estão implementando os Princípios de Mineração Responsável de Ouro que obtenham asseguração externa de um terceiro, provedor independente de asseguração. Isso fornecerá confiança adicional para os compradores de ouro de que o ouro que estão comprando foi minerado e extraído de forma responsável.

Gary Goldberg, CEO da Newmont Goldcorp, que supervisionou essa iniciativa em nome da diretoria do World Gold Council, disse: "A adesão aos fortes princípios ambientais, sociais e de governança deveria ser uma importante parte de qualquer empresa de mineração responsável de ouro e, como tal, os membros do World Gold Council colaboraram, juntamente com os principais grupos de interesse do setor, para desenvolver os Princípios de Mineração Responsável de Ouro. Devido ao contínuo foco dos membros na melhoria do desempenho ambiental, social e de governança, a formalização dos Princípios de Mineração Responsável de Ouro é uma evolução natural de nossas práticas diárias de trabalho. Tenho esperança de que esses Princípios serão amplamente adotados, não somente pelas empresas membros, mais pelo setor de forma mais abrangente".

Terry Heymann, executivo-chefe de finanças do World Gold Council, disse: "Nosso objetivo é que os Princípios de Mineração Responsável de Ouro reforcem a confiança no ouro e no setor de mineração de ouro. Os consumidores, investidores e a logística da cadeia de suprimento de ouro poderão saber, com confiança, que seu ouro foi extraído de forma responsável. Os Princípios incorporam feedback de mais de 200 organizações e indivíduos em duas rodadas de consultas e foram criados para apoiar a operação eficiente do mercado de ouro".

