OANDA faz parceria com CONVRS para revolucionar o processo de abertura de contas

LONDRES, 9 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A líder global em serviços de negociação on-line de múltiplos ativos, dados monetários e analíticos OANDA fez parceria com a plataforma personalizada de envolvimento com o cliente CONVRS para melhorar o processo de abertura de contas e se relacionar melhor com os clientes.

Com a parceria, traders potenciais nos mercados emergentes agora podem abrir uma conta de demonstração diretamente em uma ampla gama de aplicativos de mensagens, tornando o processo mais simples do que nunca. A nova integração também permite que a OANDA converse com clientes potenciais e clientes atuais em 53 idiomas por meio do Facebook Messenger, WhatsApp, LINE, Telegram e por SMS.

Kurt vom Scheidt, diretor de operações da OANDA, observou: "No mundo atual, as pessoas estão cada vez mais usando aplicativos de mensagens instantâneas em todos os aspectos de suas vidas cotidianas. Sendo assim, queríamos atualizar nossos protocolos de integração para melhor refletir isso, ampliando nossos canais de comunicação para incluir os aplicativos de mídia social e mensagens móveis mais populares do mundo, trazendo nossas atividades de envolvimento com o cliente para o século XXI no processo."

"Combinando profunda experiência no setor do comércio varejista com uma solução plug-and-play abrangente, a CONVRS foi uma escolha natural. É empolgante para a OANDA poder aumentar o envolvimento com nossos clientes da forma que seja mais fácil para eles, utilizando as ferramentas e métodos que eles escolheram, e não aqueles impostos a eles. Esperamos apresentar nossos novos recursos de mensagens a outras localidades do mundo nos próximos meses", continuou.

Ao comentar, Enis Mehmet, cofundador da CONVRS, disse: "Uma empresa essencialmente de FinTech, a OANDA ganhou reputação por utilizar tecnologia de ponta para se conectar com as necessidades em constante mudança de seus clientes. Considerando sua taxa de abertura de 85% em aplicativos de mensagens, a OANDA agora se encontra com seus clientes onde eles estão. Como somos capazes de ajudar a empresa em vários canais disponíveis, esperamos trabalhar com a forma como ela se relaciona com seus clientes nas outras etapas da jornada do cliente."

Sobre a OANDA

Fundada em 1996, a OANDA foi a primeira empresa a compartilhar dados de taxa de câmbio gratuitamente na internet, lançando uma plataforma de negociação Forex que ajudou a abrir caminho para o desenvolvimento do trading de moedas na internet cinco anos depois. Atualmente, o grupo oferece trading on-line de ativos diversificados, dados e análises de moeda para clientes de varejo e corporativos, demonstrando uma experiência inigualável em câmbio. Com entidades regulamentadas em nove dos mercados financeiros mais ativos do mundo, a OANDA continua dedicada a transformar o mercado de câmbio. Para mais informações, acesse o site oanda.com ou siga-nos no Twitter, Facebook ou YouTube.

Sobre a CONVRS

A CONVRS (conv.rs) foi fundada em 2018 e, atualmente, é utilizada por mais de 25 intermediários financeiros, incluindo grandes corretores FX/CFD e soluções bancárias digitais. A tecnologia integra aplicativos de mensagens como WhatsApp, Telegram, Messenger e LINE, além de SMS e bate-papo em sites, em uma plataforma omnicanal orientada por API, simplificando a comunicação entre a empresa e o cliente. Fundada por dois veteranos do setor de mercados financeiros, a CONVRS é, atualmente, a principal parceira de intermediários financeiros que buscam envolver seus clientes em experiências de conversa, a partir de contas de demonstração de abertura, conversando com agentes de negócios ou recebendo conteúdo personalizado.

