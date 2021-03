OANDA finalise l'acquisition de TMS Brokers

LONDRES, 30 mars 2021 /PRNewswire/--Leader mondial des services de négociation en ligne multi-actifs, de données et d'analyses sur les devises, OANDA Global Corporation a finalisé l'acquisition du principal courtier polonais Dom Maklerski TMS Brokers SA (TMS). L'achat a été approuvé par l'autorité polonaise de surveillance financière en début de semaine.

Gavin Bambury, directeur général d'OANDA, a déclaré : « L'acquisition de TMS marque le début d'une nouvelle ère de croissance passionnante pour OANDA, en créant de l'ampleur sur le marché polonais tout en nous permettant d'étendre encore notre présence dans les pays baltes et en Europe de l'Est. En outre, cet achat nous permettra également de renforcer notre offre de bout en bout, au profit de nos clients du monde entier. Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de TMS à OANDA. »

« Soutenue par une marque de classe mondiale et un héritage d'intégrité, OANDA a longtemps combiné sa passion pour l'innovation avec une technologie révolutionnaire afin d'offrir une expérience de trading en ligne exemplaire à ses clients du monde entier. Nous sommes donc ravis de rejoindre la famille OANDA à un moment aussi passionnant de ses 25 ans d'histoire », a déclaré Marcin Niewiadomski, PDG de TMS.

Le plus ancien courtier multi-actifs en Pologne, TMS permet aux clients d'investir sur les marchés financiers mondiaux, en leur donnant accès à des milliers de produits, notamment des devises, des indices, des matières premières, des actions, des cryptomonnaies et des fonds négociés en bourse sur les principales places boursières du monde. En outre, la société offre à ses clients l'accès à des conseillers expérimentés, à une formation fiable et à des outils de négociation innovants, ce qui lui a valu plusieurs récompenses importantes au fil des ans.

Parallèlement, OANDA combine une technologie de négociation de pointe et une exécution de qualité institutionnelle sur un large éventail de classes d'actifs, permettant aux clients de négocier des indices de marché mondiaux, des matières premières, des bons du Trésor, des métaux précieux et des devises sur l'une des plateformes de négociation les plus rapides du marché. L'entreprise s'engage à aider ses clients à devenir des négociateurs autogérés prospères, en leur proposant un programme de formation primé, des analyses de marché de dernière minute et une multitude d'applications graphiques et d'outils de négociation avancés.

L'acquisition de TMS représente le deuxième investissement d'OANDA en Pologne au cours de l'année dernière. Au début de l'année 2020, l'entreprise a créé un centre de services partagés à Cracovie qui emploie actuellement près de 100 personnes.

Gavin Bambury a poursuivi : « S'inscrivant dans un plan de croissance ambitieux, l'acquisition de TMS n'est que la première d'une série stratégique que nous cherchons à réaliser pour continuer à renforcer notre réputation d'entreprise de commerce de détail parmi les plus fiables au monde dans les années à venir. »

À propos d'OANDA

Fondée en 1996, OANDA a été la première entreprise à partager gratuitement les données sur les taux de change sur Internet, en lançant une plate-forme de négociation FX qui a contribué à l'essor du commerce des devises sur le Web cinq ans plus tard. Aujourd'hui, le groupe fournit des services en ligne de négociation d'actifs multiples, de données sur les devises et d'analyses à des clients particuliers et à des entreprises, ce qui démontre une expertise inégalée dans le domaine des échanges. Avec des entités réglementées sur huit des marchés financiers les plus actifs au monde, OANDA reste fidèle à sa vocation de transformer le secteur des devises. Pour en savoir plus, consultez le site oanda.com ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et YouTube.

À propos de TMS

TMS Brokers est le plus ancien courtier en actifs multiples de Pologne. Depuis 1997, TMS a fourni des services à des milliers de clients polonais et européens en proposant des opérations de change, des CFD sur indices, des cryptomonnaies, des actions individuelles et des matières premières avec des plateformes MT4/MT5 et une application mobile propriétaire innovante. L'équipe du cabinet, maintes fois récompensée, aide les particuliers et les entreprises en leur proposant tous les services liés aux devises et aux actions, notamment le conseil et l'analyse, le change et les solutions de paiement numérique professionnelles. TMS Brokers est détenue à 100 % par OANDA Global Corporation. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tms.pl.

