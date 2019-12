OANDA nomeia Greg Niebank como diretor de produtos

LONDRES, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Como líder mundial em serviços de negociação on-line de múltiplos ativos e dados e análises de moeda, a OANDA Global Corporation aprimorou ainda mais sua oferta a clientes com a nomeação de Greg Niebank como diretor de produtos. No escritório de Londres, ele será responsável por apresentar novos instrumentos de negociação, fazer parcerias voltadas para o cliente e melhorias na plataforma.

Com 21 anos de experiência no setor de negociações, Niebank passou toda sua carreira na CMC Markets; ele entrou na empresa como corretor júnior, em 1997, e escalou até chegar a diretor de produtos do grupo.

Kurt vom Scheidt, diretor de operações, comentou: "Ao longo dos anos, a OANDA conquistou boa reputação por combinar tecnologia moderna com uma abordagem voltada para o cliente, e continuamos totalmente comprometidos em oferecer aos clientes o acesso a uma grande variedade de instrumentos e ferramentas de negociação avançadas por meio de nossa premiada plataforma. Dessa forma, a grande experiência de Greg no setor será extremamente valiosa para continuarmos desenvolvendo nossos produtos".

A nomeação de Niebank é a última de uma série de contratações de alto nível pela OANDA desde que Gavin Bambury assumiu o cargo de CEO, em agosto. Recentemente, a empresa também contratou Mark Chesterman como diretor de negociações, Lucian Lauerman como diretor de soluções para negócios, e David Grant como diretor de operações, Ásia-Pacífico. Além disso, Kurt vom Scheidt assumiu e ampliou seu cargo como diretor de operações.

