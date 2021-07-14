Объем поставок лазерных телевизоров увеличился в более чем 10 раз в первом полугодии 2021 года благодаря ЕВРО-2020

В связи с укреплением позиций бренда и расширением глобального рынка спортивный маркетинг является незаменимым вариантом стратегии глобализации компании Hisense. Благодаря мировой популярности и влиянию ЕВРО-2020 слоган "Hisense 100' Laser TV" привлек к себе внимание общественности, укрепил признание премиум-качества продукции на рынке, продемонстрировал технологию и силу компании Hisense потребителям по всему миру, а также положил начало углубленным деловым отношениям со многими глобальными партнерами.

Накопленная за много лет репутация и преимущества спортивного маркетинга помогли компании Hisense Laser TV добиться больших успехов в Соединенных Штатах, Австралии, Южной Африке, Дубае, Франции и других ключевых рынках, особенно на европейском рынке. Например, в течение ЕВРО-2020 Национальная футбольная команда Испании закупила 8 комплектов 100-дюймовых лазерных телевизоров Hisense и подарила 6 из них игрокам; Boulanger, один из ведущих французских ритейлеров бытовой техники, стал главным деловым партнером Hisense, выступил с инициативами по распределению множества объектов для лазерных телевизоров Hisense в 13 магазинах Франции, что позволило максимизировать признание высокотехнологичной продукции Hisense в Европе.

Для удовлетворения высоких требований рынка Дубая компания Hisense объединила экран лазерного телевизора и золотую рамку для создания художественного высокотехнологичного телевизора, который был высоко оценен многими потребителями в Дубае. Таким образом, многие члены королевской семьи Дубая, известные певцы и предприятия являются лояльными потребителями компании Hisense. Лазерные телевизоры Hisense, завоевывающие популярность в Дубае, можно найти в самых популярных местах, начиная от гольф-клуба Arabian Ranches и заканчивая шоссе Sheikh Zayed Road.

К концу 2020 года совокупная выручка от продаж за рубежом компании Laser TV выросла на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания Hisense продолжала непрерывный рост и расширяла рынок даже в тех случаях, когда пандемия препятствовала развитию отрасли в 2020 году.

Превращение в мирового лидера в сфере лазерного телевидения благодаря технологическим инновациям

Успех компании Hisense Laser TV также неразрывно связан с ее непрерывными технологическими прорывами. С 2007 года компания Hisense приступила к разработке лазерных телевизоров. После 7 лет работы компания Hisense достигла технического прорыва и представила свой первый лазерный телевизор в 2014 году. В 2021 году компания Hisense выводит лазерное телевидение на новый уровень, запустив первый в мире полноцветный 100-дюймовый лазерный телевизор TriChroma.

Компания Hisense подала заявки на получение 1366 международных патентов в сфере лазерного телевидения и стремится стимулировать развитие индустрии лазерного телевидения, предоставляя патенты, технологии и права интеллектуальной собственности в течение пяти лет. Президент Hisense Group Цзя Шаоцян (Jia Shaoqian) заявил следующее: «В настоящее время лазерное телевидение достигло скромного успеха. Hisense ставит своей целью создание технологической экосистемы в будущем, что позволит большему числу предприятий интегрироваться в эту отрасль».

Мировой успех компании Hisense Laser TV — это не совпадение, а проявление технологического потенциала, возможностей и инноваций компании Hisense. Благодаря яркому появлению лазерного телевидения в ЕВРО-2020 произошло ускорение процесса глобализации Hisense. По инициативе Hisense лазерное телевидение и индустрия демонстрируют колоссальное развитие во всем мире.

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SOURCE Hisense