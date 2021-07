Společnost Hisense ohromila na EURO 2020, dodávky laserových televizorů vzrostly v první polovině roku 2021 více než desetkrát

S upevňováním pozice značky a expanzí na globální trh je sportovní marketing nepostradatelnou volbou globalizační strategie společnosti Hisense. Motto „Hisense 100' Laser TV", který těží z celosvětové popularity a vlivu EURO 2020, přitáhlo značnou pozornost veřejnosti, zvýšilo známost prémiových produktů na trhu, představilo technologie a sílu společnosti Hisense globálním spotřebitelům a navázalo hluboká partnerství s mnoha globálními obchodními partnery.

Díky dlouholetému budování celosvětové reputace a výhodám sportovního marketingu zaznamenala Hisense Laser TV velkého úspěchu ve Spojených státech, Austrálii, Jižní Africe, Dubaji, Francii a na dalších klíčových trzích, zejména na evropském trhu. Například během EURO 2020 zakoupil španělský národní fotbalový tým 8 sad 100palcových laserových televizorů Hisense a 6 z nich daroval hráčům; Boulanger, přední francouzský prodejce domácích spotřebičů, který se stal hlavním obchodním partnerem společnosti Hisense, podnikl iniciativu a vyčlenil velkou obchodní plochu pro laserové televizory Hisense ve 13 obchodech ve Francii, čímž maximalizoval známost špičkových produktů Hisense v Evropě.

Aby společnost Hisense uspokojila požadavky špičkového dubajského trhu, zkombinovala laserovou televizní obrazovku a zlatý rám a vytvořila umělecký hi-tech televizor, který si pochvaluje mnoho dubajských zákazníků. Mezi věrné klienty Hisense tak patří členové dubajské královské rodiny, slavní zpěváci a podniky. Laserové televizory Hisense najdete na významných místech od golfového klubu v Arabian Ranches až po Sheikh Zayed Road a stávají se módním populárním produktem v Dubaji.

Do konce roku 2020 vzrostly kumulativní tržby z prodeje Laser TV v zahraničí meziročně o 120 %. Společnost Hisense si udržela nepřetržitý růst a pokračovala v rozšiřování trhu i v době, kdy odvětví v roce 2020 brzdila pandemie.

Získání pozice světového lídra v oboru laserové televize díky technologickým inovacím

Úspěch laserových televizorů Hisense je také neoddělitelně spojen s neustálým technologickým pokrokem. Od roku 2007 začala společnost Hisense s vývojem laserových televizorů. Po sedmi letech úsilí se společnosti Hisense podařil technický průlom od nuly k jedničce a v roce 2014 uvedla na trh svůj první laserový televizor. V roce 2021 vstoupila společnost Hisense s laserovými televizory do nové éry a uvedla na trh první barevný 100palcový laserový televizor TriChroma na světě.

Společnost Hisense požádala o 1 366 celosvětových patentů v oblasti laserových televizorů a jejím cílem je do pěti let podpořit vývoj odvětví laserových televizorů sdílením patentů, technologií a práv duševního vlastnictví s dalšími společnostmi v oboru. Prezident společnosti Hisense Group Ťia Šao-čchien řekl: „V současné době dosáhla laserová televize mírného úspěchu. Cílem společnosti Hisense je v budoucnu vytvořit technologickou ekologii a umožnit tak většímu počtu podniků vstoupit do tohoto odvětví."

Celosvětový úspěch laserových televizorů Hisense není náhoda, ale projev technologické síly, schopností značky a inovací společnosti Hisense. Pozoruhodná prezentace laserové televize na EURO 2020 urychlilo proces globalizace společnosti Hisense. Pod iniciativou společnosti Hisense zaznamenává laserová televize a celé odvětví obrovský rozmach po celém světě.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1573043/image1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1573042/image2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1573041/image3.jpg

SOURCE Hisense