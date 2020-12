Объявлены победители конкурса Webnovel Spirity Awards Spring 2020 -- восходящие звезды веб-романа

«Мы сердечно благодарны всем авторам, участвовавшим в нашем конкурсе Webnovel Spirity Awards Spring 2020. Мы получили огромное количество откликов на этот конкурс, а по ходу мероприятия познакомились с многочисленными зарождающимися талантами и еще более замечательными историями, представленными в рамках этого события. Мы невероятно воодушевлены энтузиазмом, демонстрируемым нашим цифровым писательским сообществом», — заявила глава Webnovel Team Сандра Чен (Sandra Chen).

В трех основных категориях объявлены следующие победители и призы:

Золотой приз: 10 тыс. долл. США

The Crown's Obsession

My Vampire System

Серебряный приз: 5 тыс. долл. США

Hellbound With You

New Age of Summoners

Reincarnated As A Fox With System

Бронзовый приз: 2 тыс. долл. США

Divinity: Against the Godly System

His Beautiful Addiction

Loving A Heartless Lawyer

Physics The Greatest Magic

The Evolution of a Goblin to the Peak

Более подробная информация о победителях конкурса представлена на странице по адресу: https://bit.ly/2W6AxIN

Церемония вручения наград конкурса Webnovel Spirity Awards, являющегося одним из ключевых мероприятий в честь представителей бурно развивающейся сферы интернет-литературы по всему миру, была впервые проведена в 2019 году на Филиппинах. По заявлению Webnovel, в этом году компания начала прием конкурсных работ на английском языке от писателей со всего мира и будет проводить это мероприятие ежегодно.

Писательский конкурс является важной частью деятельности компании Webnovel, направленной на создание сообщества одаренных писателей по всему миру и выполнение роли инкубационного центра для деятелей интернет-литературы. Webnovel может не только являться платформой, на которой писатели, будь то любители или профессионалы, могут публиковать свои работы, но и монетизировать весь качественный контент и воплощать мечты писателей в жизнь.

По словам Сандры Чен, «за годы своей работы компания Webnovel сформировала устойчивые отношения с авторами, читателями и партнерами по адаптации контента». Писатели могут публиковать свои материалы на Webnovel, а читатели платят за их чтение, принося авторам соответствующий доход. Помимо этого, партнеры компании по адаптации контента могут определять на основе читательских отзывов, какие романы стоит адаптировать.

В компании Webnovel также имеется группа старших редакторов, помогающих писателям доводить свои работы до совершенства таким образом, чтобы они лучше соответствовали потребностям рынка и читателей. Кроме того, компания организовала ряд курсов по выработке литературного стиля, которые помогут писателям овладеть особыми навыками для создания веб-романов.

В настоящее время идет подготовка к проведению конкурса Webnovel Spirity Awards Spring в 2021 году. Следите за новостями!

Информация о компании Webnovel

Webnovel — всемирная интернет-платформа для любителей литературы. На ней работают свыше 100 тысяч авторов со всего мира и более 200 переводчиков на различные языки. На платформе Webnovel опубликовано более 160 тысяч оригинальных романов и зарегистрировано свыше 70 миллионов посетителей из разных стран мира. База данных China Literature включает 8,9 млн авторов и 13,4 млн литературных работ, охватывающих более 200 жанров. Компания успешно создала большое число литературных произведений, включая Candle in the Tomb, The Graver Robbers' Chronicles, Nirvana in Fire, The King's Avatar, которые легли в основу фильмов, телесериалов, мультфильмов, комиксов и компьютерных игр. Компания Tencent является ее акционером и стратегическим партнером.

