Oberland Capital clôture son troisième fonds de redevances sanitaires et d'opportunités de crédit à un plafond ferme de 1,2 milliard de dollars

NEW YORK, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Oberland Capital Management LLC (« Oberland Capital ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son troisième fonds de redevances sanitaires et d'opportunités de crédit, Oberland Capital Healthcare Fund III LP (y compris les fonds affiliés, « Fund III » ou le « Fonds »), avec 1,2 milliard de dollars en engagements de commanditaires. Le fonds a été largement sursouscrit, et a été clôturé environ six mois après son lancement. Oberland Capital a obtenu des engagements de la part d'un ensemble diversifié et mondial d'investisseurs institutionnels comprenant des fonds de dotation, des fondations, des régimes de retraite et des fonds souverains.

Andrew Rubinstein, associé directeur d'Oberland Capital, a commenté : « Nous apprécions grandement le grand soutien apporté par les investisseurs existants et nouveaux et leur confiance dans la stratégie d'investissement d'Oberland Capital dans le domaine de la santé, axée sur les thérapies, les diagnostics et les dispositifs médicaux innovants qui jouent un rôle important dans le paradigme du traitement des maladies graves. »

« Nous sommes très humbles et également motivés par ce résultat, en particulier dans un environnement de levée de fonds aussi concurrentiel », a ajouté Jean-Pierre Naegeli, associé directeur d'Oberland Capital. « Avec cette levée, nous pensons être bien positionnés pour continuer à fournir une source de capital attractive et non dilutive aux sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, aux institutions de recherche et aux inventeurs de premier plan. »

Ropes & Gray LLP a fourni des services juridiques à Oberland Capital pour cette levée de fonds.

À propos d'Oberland Capital

Oberland Capital est une société d'investissement privée créée en 2013 dont les actifs sous gestion dépassent les 3 milliards de dollars, se concentre exclusivement sur l'investissement dans le secteur mondial de la santé et se spécialise dans des structures d'investissement flexibles personnalisées afin de répondre aux exigences en capital de ses partenaires commerciaux. La vaste gamme de solutions de financement d'Oberland Capital comprend la monétisation de flux de redevances, l'acquisition de recettes futures de produits, la création de structures de financement basées sur des projets ainsi que des placements en titres traditionnels de créance et de participation. Forte d'une excellente connaissance du secteur et d'une vaste expérience du financement structuré, l'équipe d'Oberland Capital représente une tradition de création de valeur pour ses partenaires commerciaux.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.oberlandcapital.com

