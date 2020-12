Objectifs de développement durable des Nations Unies : huit comtés réussissent à sortir de la pauvreté grâce au programme de jumelage et de réduction de la pauvreté à point fixe de Sinopec

Les sept autres comtés qui font partie du programme de réduction de la pauvreté de Sinopec sont les comtés de Fenghuang et de Luxi dans la province du Hunan, de Yingshang et de Yuexi dans la province d'Anhui, de Yopurga dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, de Baingoin dans la région autonome du Tibet et de Zeku dans la province du Qinghai.

Sinopec a élaboré des plans d'atténuation de la pauvreté précis fondés sur les caractéristiques et les avantages régionaux.

Dans ses efforts d'allègement de la pauvreté par le développement industriel, Sinopec s'est adapté aux conditions locales et aux richesses naturelles pour développer des industries spécialisées, en faisant notamment la promotion du quinoa produit dans le comté de Dongxiang, de la gamme de produits de fruits secs « Sunshine Bazaar », dans la région du Xinjiang, et du projet « Easy Joy-Zhuoma Spring » qui permet d'acheminer l'eau potable du Tibet aux consommateurs de tout le pays.

Les efforts d'allègement de la pauvreté par la consommation de Sinopec permis à des produits issus du programme de réduction de la pauvreté d'intégrer le marché national, et ce, au moyen de 27 000 stations-services avec magasin et de sept plateformes d'achats en ligne proposant des produits qui favorisent la lutte contre la pauvreté, avec l'ensemble du système de Sinopec participant à l'initiative. Au cours des deux dernières années, Sinopec a contribué à vendre des produits d'une valeur totale de plus de 600 millions de yuans (91,40 millions de dollars américains) dans ses efforts de lutte contre la pauvreté.

Sinopec également a organisé des salons de l'emploi spéciaux dans les régions touchées par la pauvreté dans le but de « sortir les familles de la pauvreté par l'emploi d'une personne ». L'entreprise a mis en place une plateforme de formation sur la réduction de la pauvreté visant à offrir des formations professionnelles et agricoles régulières.

Favorisant la réduction de la pauvreté par le biais de l'éducation, Sinopec a construit 68 écoles dans des régions désignées pour lutter contre la pauvreté, acheté plus de 30 000 équipements pédagogiques et offert plus de 20 millions de yuans (3,1 millions de dollars américains) en subventions. Afin de continuer à soutenir le développement de l'éducation dans les zones pauvres, Sinopec a également lancé les cours « Spring Buds » et « Resilient » pour les élèves dans le besoin.

En ce qui concerne la réduction de la pauvreté médicale, Sinopec mène depuis 16 ans le projet de bien-être public « Lifeline Express Health », offrant des soins à plus 46 000 patients atteints de cataracte dans les régions pauvres. La société a également offert des ressources médicales du Peking Union Medical College Hospital (PUMC) aux régions pauvres, en plus de fournir l'équipement médical dont elles ont urgemment besoin, tout en continuant d'améliorer les conditions médicales locales et d'élaborer des plans précis de réduction de la pauvreté.

Parallèlement, Sinopec se concentre aussi sur l'amélioration de la qualité de vie des gens en mettant en œuvre une série de projets visant à assurer des moyens de subsistance, touchant notamment le transport, l'approvisionnement en eau, l'éclairage, les pipelines, la conservation de l'eau et la rénovation de bâtiments délabrés qui ont permis d'aborder et de résoudre efficacement les problèmes liés à l'eau potable, à l'électricité, au transport et au logement dans les régions densément peuplées. Ces projets font la promotion du développement économique des régions touchées par la pauvreté et jettent les bases de l'éradication de la pauvreté.

« Sinopec s'acquittera sincèrement de ses responsabilités sociales d'entreprise et accomplira un travail colossal à tous les égards afin de jouer un rôle de premier plan dans la réduction de la pauvreté. Nous continuerons d'aider les comtés pauvres grâce à notre programme de jumelage et de réduction de la pauvreté à point fixe, sans jamais retirer notre soutien. Sinopec consolidera les résultats durement obtenus et fera progresser la revitalisation rurale, en unissant ses efforts à ceux des populations des régions pauvres pour aspirer à un avenir prospère », a déclaré Zhang Yuzhuo, président de Sinopec.

Sinopec participe activement à la lutte contre la pauvreté depuis 1988 et a investi plus de 2,4 milliards de yuans (365,6 millions de dollars américains) en soutien et en assistance. À ce jour, 67 entreprises affiliées à Sinopec réalisent des projets de soutien dans 709 villages. Au total, ce sont 1 945 employés qui luttent en première ligne contre la pauvreté.

Sinopec a obtenu des résultats remarquables dans la pratique et l'exploration d'efforts précis de lutte contre la pauvreté en continu, qui ont conduit à l'établissement d'un modèle Sinopec de réduction de la pauvreté qui propulse l'industrie par la consommation, stimule l'emploi au sein de l'industrie et motive les puissances productives au sein des régions touchées par la pauvreté.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.sinopecgroup.com/group.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1346896/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1346911/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1346912/3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

Related Links

www.sinopecgroup.com/group



SOURCE Sinopec