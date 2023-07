Objectifs de zéro émission nette du gouvernement : l'enquête menée par le salon Environmental Services & Solutions Expo révèle des inquiétudes

LONDRES, 14 juillet 2023 /PRNewswire/ -- L'enquête nationale sur les services environnementaux a dévoilé des chiffres surprenants : seuls 11 % des professionnels des services environnementaux au Royaume-Uni pensent que le gouvernement atteindra son objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Ces résultats préoccupants, entre autres, mettent en lumière l'urgence d'une accélération des interventions et des efforts de collaboration dans la lutte contre le changement climatique.

The survey revealed a lack of confidence in the Government's ability to achieve net-zero emissions by 2050

L'enquête, menée en collaboration avec des experts et des parties prenantes à travers le pays, fournit un examen complet des préoccupations environnementales les plus pressantes de la nation. Grâce à une vaste collecte de données, à des informations précieuses et à des points de vue uniques, l'enquête a permis de mieux comprendre les défis environnementaux et de trouver des solutions efficaces.

Vous accéder à l'intégralité du rapport ici .

Parmi les principaux résultats de l'enquête, une statistique surprenante révèle le manque de confiance dans la capacité du gouvernement à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Les professionnels de l'environnement, qui possèdent des connaissances et une expertise essentielles, expriment leur inquiétude quant à la réalisation de cet objectif ambitieux fixé par le gouvernement. Cette conclusion souligne la nécessité d'intensifier les efforts et la collaboration pour lutter contre le changement climatique et assurer la transition vers un avenir durable.

L'enquête nationale sur les services environnementaux a également révélé des éléments qui soulignent les défis auxquels est confronté le secteur de l'environnement. Les contraintes financières, l'augmentation des coûts, les pressions budgétaires et la situation économique actuelle sont autant d'obstacles majeurs. Ces obstacles doivent être surmontés afin d'assurer la continuité des initiatives environnementales qui favorisent des changements significatifs.

En outre, les résultats ont montré que l'écoblanchiment est l'aspect que la plupart des professionnels de l'environnement souhaiteraient voir changer dans le secteur. L'écoblanchiment est le fait pour une entreprise d'utiliser la publicité et les relations publiques pour paraître plus respectueuse de l'environnement qu'elle ne l'est en réalité. Cette constatation souligne l'importance que revêtent la transparence et les efforts sincères en matière de développement durable pour instaurer la confiance et créer un impact durable sur l'environnement.

Il est encourageant de constater que 80 % des organisations interrogées ont mis en place une stratégie net zéro ou envisagent de le faire. Cela témoigne d'un engagement généralisé en faveur de la lutte contre la crise climatique et de la transition vers un avenir plus vert et plus durable, au sein du secteur des services environnementaux.

Les professionnels de l'environnement, les parties prenantes et la communauté au sens large sont invités à s'intéresser activement aux résultats de l'enquête lors du salon Environmental Services & Solutions Expo (ESS) qui se tiendra les 13 et 14 septembre au NEC, à Birmingham.

Les résultats de l'enquête occuperont le devant de la scène lors du salon ESS, le plus grand rassemblement de professionnels de l'environnement au Royaume-Uni, qui accueillera plus de 12 000 visiteurs pour partager les meilleures pratiques, écouter les leaders de l'environnement et façonner collectivement l'avenir de la planète.

Pour plus d'informations sur l'enquête nationale sur les services environnementaux et le salon Environmental Services & Solutions Expo, veuillez consulter le site www.ess-expo.co.uk.

À propos du salon ESS

Le salon Environmental Services & Solutions Expo (ESS) est l'événement le plus important du Royaume-Uni consacré à l'environnement. Pendant deux jours, l'événement et ses visiteurs présentent des technologies et des stratégies de pointe dans les domaines du net zéro, de la décarbonisation, de la gestion des ressources, de l'économie circulaire, de la rareté et de la gestion de l'eau, de la conservation de la biodiversité et des interventions d'urgence en matière d'environnement. Attirant plus de 12 000 visiteurs internationaux, le salon réunit des pionniers du secteur, des entrepreneurs visionnaires et des professionnels soucieux de l'environnement pour collaborer, apprendre et s'inspirer les uns les autres en vue d'un avenir plus écologique. L'enquête nationale sur les services environnementaux a été réalisée par l'ESS. L'ESS est organisé par ROAR B2B.

À propos de ROAR B2B

ROAR B2B est une société d'événements visionnaire qui place les personnes au centre des secteurs industriels les plus actuels, les plus en croissance et les plus engagés. Avec des bureaux à Londres et à Bristol, nous nous consacrons à l'organisation d'événements durables, à la pointe du secteur, qui rassemblent les gens pour créer du contenu, une communauté et des conversations centrée sur le client. Notre mission est de favoriser les relations et les conversations significatives qui conduisent à la croissance des entreprises et à l'avancement du secteur.

CONTACT : [email protected]uk

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2153520/ESS_Survey.jpg

SOURCE The Environmental Services & Solutions Expo (ESS)