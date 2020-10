Objectifs du leader mondial : vers des véhicules de livraison 100 % électriques

Une série de rapports récents du Rocky Mountain Institute apporte de nouvelles informations de Shenzhen, le leader mondial des véhicules électriques, sur la façon d'électrifier entièrement les véhicules de livraison et de logistique urbains.

BEIJING, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le Rocky Mountain Institute (RMI) a lancé une série de rapports en six volumes qui analyse l'expérience de la ville de Shenzhen, en Chine, dans la lutte contre les émissions de carbone et de la pollution atmosphérique par l'électrification de son secteur de transport urbain de marchandises. Shenzhen est le leader mondial dans l'adoption de véhicules électriques et les informations sur la façon dont la ville s'oriente vers l'électrification à 100 % pourraient inspirer les villes du monde entier.

L'utilisation d'un véhicule est l'un des principaux facteurs déterminants pour une adoption plus large des véhicules électriques dans le cadre d'une flotte automobile et de la logistique. Cette série de rapports, intitulée Putting Electric Logistics Vehicles to Work in Shenzhen, porte sur la compréhension des stratégies, de l'infrastructure de recharge, de la technologie et de l'évolution du développement du marché qui sont essentielles à la pleine utilisation des véhicules logistiques électriques (VLE).

Cette série de rapports contient des informations basées sur les leçons tirées de Shenzhen qui sont pertinentes pour les dirigeants mondiaux, notamment les gouvernements nationaux et les conseils municipaux, les secteurs de la logistique de livraison et des biens de consommation ainsi que le secteur financier. Voici les principaux enseignements de notre travail qui pourraient intéresser ces dirigeants :

L'électrification complète de la logistique est possible. L'expérience de Shenzhen montre qu'une transition rapide vers l'utilisation des véhicules électriques (VE) dans la logistique urbaine est possible et qu'avec le cadre politique approprié, les exploitants de véhicules seront en mesure de rapidement procéder à l'électrification de leur flotte.

L'expérience de montre qu'une transition rapide vers l'utilisation des véhicules électriques (VE) dans la logistique urbaine est possible et qu'avec le cadre politique approprié, les exploitants de véhicules seront en mesure de rapidement procéder à l'électrification de leur flotte. La politique doit évoluer à mesure que l'électrification de la logistique progresse. L'électrification de la logistique étant assez simple à mettre en place, les décideurs doivent être prêts à se tourner vers des cas d'utilisation plus difficiles. Pour réussir, il est essentiel de pouvoir adapter les politiques de manière dynamique aux besoins des différents segments du marché à mesure qu'ils s'électrifient.

L'électrification de la logistique étant assez simple à mettre en place, les décideurs doivent être prêts à se tourner vers des cas d'utilisation plus difficiles. Pour réussir, il est essentiel de pouvoir adapter les politiques de manière dynamique aux besoins des différents segments du marché à mesure qu'ils s'électrifient. La mise en place d'une flotte de VLE est une condition nécessaire, mais insuffisante, pour l'électrification de la logistique. Les décideurs fixent souvent des objectifs de VE en termes de part des ventes ou de part de flotte de véhicules. Mettre les VE entre les mains des exploitants est la première étape vers l'électrification complète de la logistique. Les villes doivent également s'assurer que les VLE sont en mesure de remplacer l'utilisation des véhicules à combustibles fossiles.

Les décideurs fixent souvent des objectifs de VE en termes de part des ventes ou de part de flotte de véhicules. Mettre les VE entre les mains des exploitants est la première étape vers l'électrification complète de la logistique. Les villes doivent également s'assurer que les VLE sont en mesure de remplacer l'utilisation des véhicules à combustibles fossiles. Encourager l'innovation et l'esprit d'entreprise dans cet écosystème. Les villes et le secteur financier peuvent encourager l'innovation de multiples façons, notamment en collaborant avec l'industrie pour épauler des projets pilotes novateurs qui soutiennent la validation de principe de nouvelles approches concernant l'électrification de la logistique.

Pour lire le rapport complet, consulter le site Web du RMI :

https://rmi.org/insight/putting-electric-logistics-vehicles-to-work-in-shenzhen/

