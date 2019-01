Objectway acquisisce Algorfin da Unione Fiduciaria

MILANO, January 21, 2019 /PRNewswire/ --

Il Gruppo rafforza la leadership nell'asset management

Objectway, gruppo Fintech leader in Italia e tra i primi player europei per software e servizi nel wealth, investment e asset management, ha acquisito Algorfin, la divisione software e servizi di Unione Fiduciaria S.p.A.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/700775/Objectway_Logo.jpg )

Algorfin è la società di Unione Fiduciaria specializzata nei servizi di outsourcing informatici ed amministrativi per SGR, Banche Depositarie e altri operatori finanziari, attraverso le piattaforme software Archimede, Diogene e Archimede Governance. Archimede è la soluzione leader per la gestione completa dei fondi d'investimento aperti e chiusi, inclusa la gestione dei sottoscrittori, il calcolo del NAV, la compliance e ogni tipo di adempimento normativo richiesto. Diogene supporta la gestione di tutte le attività tipiche della Banca Depositaria nell'ambito della gestione dei fondi. Archimede Governance è la soluzione che permette alla SGR di effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa europea UCITS V. Inoltre, Algorfin eroga servizi amministrativi per la gestione del back office e della contabilità per alcune tra le principali SGR Italiane.

Il team di oltre 100 professionisti altamente specializzati di Algorfin della sede di Milano si unisce alla struttura del Gruppo Objectway che con l'operazione arriva a consolidare circa 75 milioni di euro di ricavi annui.

Unione Fiduciaria, oltre all'attività caratteristica, continuerà a svolgere servizi informatici ed amministrativi per le fiduciarie e i trust e a fornire i propri applicativi a supporto delle funzioni di controllo e dei responsabili whistleblowing.

"Questa acquisizione ha un grande valore per il nostro Gruppo - ha dichiarato Luigi Marciano, CEO di Objectway - poiché consolida la nostra posizione di leader nel mercato italiano per banche, SGR, SIM e Depositarie con un'offerta che copre a 360 gradi le loro esigenze applicative e apre nuove opportunità di crescita sia in Italia che all'estero."

"Unione Fiduciaria ha individuato in Objectway un partner solido ed affidabile a cui passare il testimone per lo sviluppo del business di Algorfin. Con questa cessione prosegue ed accelera il processo di focalizzazione sull'attività fiduciaria, core business della società. Questa operazione consente ad Unione Fiduciaria di disporre di ulteriori risorse da impiegare nella crescita per linee esterne e proseguire così un percorso già avviato da diversi anni" ha commentato Filippo Cappio, Direttore Generale di Unione Fiduciaria.

Objectway ha finanziato in parte l'operazione, con il supporto di UBI Banca e Unicredit, come banche finanziatrici e con l'assistenza di Marco Carbonara di Hi.lex e da Simmons & Simmons, come advisor legali. Per l'esecuzione dell'operazione, Objectway è stata assistita da: UBI Banca, in qualità di advisor finanziario; studio Giovannelli e Associati, quale advisor legale; studio Russo De Rosa Associati, quale advisor fiscale; Accuracy per lo svolgimento della due diligence finanziaria. Unione Fiduciaria è stata assistita da Synpulse, come advisor strategico, KPMG Advisory come advisor finanziario, KPMG per la vendor due diligence, e dallo studio Grimaldi come advisor legale.

SOURCE Objectway SPA