Objectway citata nella Market Guide for Digital Banking Platforms di Gartner

Objectway è inserita come "Representative Vendor" con la sua soluzione eXtend

La Market Guide for Digital Banking Platforms[1] di Gartner cita eXtend di Objectway tra 29 piattaforme.

Non è la prima volta che Objectway viene menzionata da Gartner, la principale società di consulenza e ricerca nel campo dell'information technology: Objectway è stata citata in tre report: Banker's Guide to Wealth Management Front-Office Systems[2], Banker's Guide to Mid- and Back-Office Systems[3], e Best Practices for WM CIOs Leverage Fintechs for Competitive Advantage[4].

"Consideriamo questa menzione come una dimostrazione della qualità del nostro lavoro e dell'efficacia delle nostre soluzioni. Siamo costantemente impegnati nel perseguire l'aumento della produttività dei nostri clienti e nel miglioramento dei nostri processi e prodotti, per continuare a meritare la costante attenzione di Gartner", ha dichiarato Luigi Marciano, CEO di Objectway.

Questa Market Guide fornisce una iniziale copertura del mercato e si concentra sulla definizione del settore e sulle sue dinamiche. Il documento consente ai CIO di avere una visione delle piattaforme di digital banking sul mercato, dà loro spunti di riflessione sulla trasformazione digitale in relazione alla propria organizzazione ed esamina le diverse piattaforme.

Objectway è leader nello sviluppo e produzione di soluzioni software digitali per il settore dei servizi finanziari in tutto il mondo, con clienti in 15 Paesi. Dalle sedi in Italia, UK, Belgio, Irlanda e Sud Africa, gli oltre 500 dipendenti di Objectway supportano circa 100.000 investitori professionali che hanno in gestione oltre 1000 miliardi di Euro.

