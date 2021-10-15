Обновленная система Coffee Intelligence 2.0 от GWM делает умное вождение еще удобнее

Электронная и электрическая архитектура, а также интеллектуальное шасси с электроприводом подверглись масштабной переработке в ходе обновления. Благодаря усовершенствованиям в системе реализованы более современные интеллектуальные функции. Интеллектуальное шасси с электроприводом модернизировано, чтобы соответствовать требованиям автоматического вождения L4 и более высокого уровня.

За счет нововведений в автомобиле реализованы такие функции, как поддержка круиз-контроля на полной скорости, помощь в пробках, полностью автоматическая парковка по нажатию одной кнопки и другие возможности интеллектуального вождения. Полностью автоматическая парковка по нажатию одной кнопки выручит при нехватке места: автомобиль сам спланирует маршрут, автоматическое завершение рулевого управления, переключение передач, торможение, ускорение/замедление и другие операции. Кроме того, с помощью этой функции упрощен заезд на парковочное место задним ходом.

Платформа Coffee Intelligence 2.0 также включает в себя первую кабинную систему — GC-OS. Оптимизация таких функций, как помощник по распознаванию речи на основе технологии искусственного интеллекта, удаленное управление автомобилем и удаленное обновление из облака, обеспечивает взаимодействие человека с компьютером до начала вождения, во время и после него. С помощью голосовых команд пользователь может настроить температуру кондиционера, открыть/закрыть люк и выполнить другие операции. Кроме того, в системе предусмотрена возможность управления картой и точками маршрута с помощью голосовых команд, это сокращает количество ненужных ручных операций и повышает безопасность вождения.

Кабинная система GC-OS предлагает более 40 интеллектуальных услуг на основе определенных сценариев: интеллектуальные социальные контакты, интеллектуальное обслуживание автомобилей, цифровые услуги и подключение устройств между автомобилем и домом.

При подключении устройств между автомобилем и домом пользователи могут управлять домашними умными устройствами, например кондиционерами, мойками воздуха или роботами-пылесосами, в режиме реального времени с помощью голосовых помощников или экранов управления. По пути домой можно настроить температуру кондиционера или запустить очистку воздуха, чтобы насладить уютной атмосферой при возвращении. Интеллектуальные услуги делают жизнь гораздо удобнее.

Автомобиль HAVAL H6S, представленный на 24-м автосалоне в Чэнду 29 августа, уже оснащен системой GC-OS. Ее интеллектуальные преимущества уже поразили пользователей.

Усовершенствованная платформа Coffee Intelligence 2.0 демонстрирует всю техническую мощь компании GWM в эпоху конкуренции в мире интеллектуальных технологий. Новая технология подходит для множества новых моделей транспортных средств и способна расширить возможности вождения для пользователей по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1660440/GWM.jpg

SOURCE GWM