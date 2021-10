A atualização da GWM Coffee Intelligence 2.0 oferece experiências inteligentes mais práticas

A arquitetura eletrônica e elétrica e o chassi inteligente drive-by-wire são o cerne desta atualização. As arquiteturas atualizadas permitem funções inteligentes mais avançadas. O chassi inteligente drive-by-wire foi atualizado para atender aos requisitos de condução automática L4 e nível superior.

Com base na melhoria mencionada acima, o veículo pode realizar a assistência de cruzeiro em domínio de velocidade total, assistência de congestionamento de tráfego, estacionamento totalmente automático acionado por um botão e outras funções de condução inteligente. Especialmente em relação à função de estacionamento totalmente automático acionado por um botão, quando encontrarem uma vaga de estacionamento estreita, os usuários podem acionar a função de estacionamento automático com um botão, para que o veículo possa planejar a rota, esterçar automaticamente, trocar marchas, frear, acelerar/desacelerar e realizar outras operações. Essa função pode ajudar particularmente os usuários a resolver diversos problemas de estacionamento, como dar ré para entrar na vaga.

A plataforma Coffee Intelligence 2.0 também lançou o primeiro sistema de cabine Coffee Intelligence, o GC-OS. Ao otimizar funções como assistente de reconhecimento de voz com base em IA, controle remoto do veículo e atualização remota baseada em nuvem, o sistema pode realizar a interação homem-computador antes, durante e após a condução. Ajuste da temperatura do ar condicionado, abertura/fechamento do teto solar e outras funções podem ser realizadas por comandos de voz. Durante a navegação, os usuários também podem controlar o mapa e definir os pontos de rota utilizando comandos de voz, o que pode reduzir operações manuais desnecessárias para obter maior segurança na condução.

Surpreendentemente, o sistema GC-OS pode oferecer aos usuários mais de 40 serviços inteligentes baseados em cenários, como contato social inteligente, manutenção inteligente do veículo, vida digital e conectividade carro-casa.

Com o novo serviço de conectividade carro-casa, os usuários podem realizar o controle em tempo real dos dispositivos inteligentes em suas residências, como ares condicionados, purificadores de ar e robôs de limpeza por meio de assistentes de voz ou telas de controle central. No caminho do escritório para casa, enquanto dirigem, os usuários podem definir a temperatura do ar condicionado e o purificador de ar de suas casas por comandos de voz, para que possam entrar em um ambiente quente quando chegarem em casa. Esse serviço inteligente proporciona aos usuários uma vida muito mais conveniente.

O HAVAL H6S, que foi exposto no 24º Salão do Automóvel de Chengdu, em 29 de agosto, estava equipado com o sistema GC-OS. Ele superou as expectativas dos usuários com seus diferenciais inteligentes.

A plataforma Coffee Intelligence 2.0 atualizada nos mostra a força técnica da GWM na era da concorrência baseada em inteligência. O que também merece gerar expectativa é que essa tecnologia possa ser aplicada a modelos de veículos mais novos, o que proporcionará experiências mais científicas, tecnológicas e humanizadas a todos os usuários globais.

