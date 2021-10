Nowa wersja GWM Coffee Intelligence 2.0 zapewnia mocniejsze inteligentne i przyjazne dla użytkowników doświadczenia

Najważniejszymi elementami nowej wersji platformy jest architektura układu elektronicznego i elektrycznego oraz podwozie drive-by-wire. Zmodernizowana architektura pozwala na bardziej zaawansowane inteligentne funkcje. Inteligentne podwozie drive-by-wire zostało zmodernizowane w celu spełnienia wymogów dla poziomu 4. i wyższych poziomów jazdy autonomicznej.

W oparciu o powyższe usprawnienia, w pojeździe można stosować tempomat obejmujący cały zakres prędkości, wsparcie przy dużym natężeniu ruchu, uruchamianie trybu automatycznego parkowania jednym przyciskiem i inne funkcje inteligentnej jazdy. W szczególności w przypadku funkcji automatycznego parkowania, jeśli użytkownik napotka wąskie miejsce parkingowe, może uruchomić funkcję automatycznego parkowania jednym przyciskiem, a pojazd zaplanuje trasę, automatycznie pokieruje pojazdem, zmieni biegi, zahamuje, zwiększy/zmniejszy prędkość pojazdu i wykona inne czynności. Funkcja ta może być szczególnie przydatna w rozwiązywaniu różnorodnych problemów z parkowaniem, jak cofanie na miejsce parkingowe.

Platforma Coffee Intelligence 2.0 obejmuje również pierwszy system komputera pokładowego Coffee Intelligence - GC-OS. Dzięki optymalizacji takich funkcji jak asystent rozpoznawania mowy oparty na sztucznej inteligencji, zdalne sterowanie pojazdem i zdalne aktualizacje oparte na technologii chmury, system zapewnia interakcję pomiędzy użytkownikiem a komputerem przed rozpoczęciem jazdy, w trakcie jazdy i po jej zakończeniu. Polecenia głosowe można stosować w przypadku regulacji temperatury klimatyzacji, otwierania i zamykania szyberdachu i do innych funkcji. W trakcie kierowania pojazdem użytkownicy mogą również kontrolować mapę i wyznaczać trasę, stosując polecenia głosowe, co ogranicza zbędne czynności obejmujące manipulowanie rękami i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa jazdy.

Użytkownicy mogą być mile zaskoczeni faktem, że system GC-OS zapewnia ponad 40 inteligentnych usług dostosowanych do różnych sytuacji, takich jak inteligentny kontakt społeczny, inteligentna konserwacja pojazdu, życie cyfrowe i łączność pomiędzy pojazdem i domem.

Dzięki nowej usłudze łączności pomiędzy pojazdem i domem, użytkownicy mogą za pośrednictwem asystenta głosowego lub ekranu głównego sterować w czasie rzeczywistym inteligentnymi urządzeniami w swoich domach, takimi jak klimatyzatory, oczyszczacze powietrza i roboty sprzątające. W drodze do domu z biura użytkownicy mogą nastawić temperaturę klimatyzacji bądź włączyć oczyszczanie powietrza w domu, stosując polecenia głosowe, a po dojechaniu na miejsce mogą od razu doświadczyć odpowiedniej ciepłej atmosfery w domu. To inteligentne urządzenie sprawia, że nasze życie stanie się dużo bardziej komfortowe.

Samochód HAVAL H6S, który zaprezentowano 29 sierpnia podczas 24. edycji targów Chengdu Motor Show, wyposażono w system GC-OS. Oczekiwania użytkowników zostały zwiększone dzięki jego inteligentnym walorom.

Nowa wersja platformy Coffee Intelligence 2.0 jest dowodem na techniczne możliwości GWM w czasach konkurencji w zakresie wprowadzania inteligentnych rozwiązań. Warto również czekać na zastosowanie tej technologii w kolejnych nowych modelach pojazdów, które dostarczą użytkownikom na całym świecie więcej bliższych człowiekowi wrażeń z jazdy dzięki rozwiązaniom naukowym i technologicznym.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1660440/GWM.jpg

SOURCE GWM