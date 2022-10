obodes AIoT-gesteuerter intelligenter Staubsauger A8+ ist jetzt in Deutschland erhältlich

SHENZHEN, China, 5. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Der Anbieter von intelligenten Reinigungslösungen gab heute bekannt, dass die neueste Generation des AIoT-gesteuerten intelligenten Staubsaugerroboters der Marke, A8+, ab dem 26. Oktober in Deutschland erhältlich ist und bald auch in anderen Ländern verfügbar sein wird. Mit seinem futuristischen, von Cyberpunk inspirierten Design, das zur modernen Wohnungseinrichtung passt, verfügt das neue Flaggschiff über drei Reinigungsmodi - Fegen, Wischen und Staubsaugen - sowie über eine Vielzahl intelligenter Lösungen, die die Hauspflege schneller und einfacher denn je machen.

„Wir sind davon überzeugt, dass unser neuester intelligenter Staubsaugerroboter der ultimative Reinigungspartner für die Nutzer werden kann, der sie von mühsamen Reinigungsroutinen befreit, so dass sie mehr Zeit für das haben, was ihnen am wichtigsten ist", sagt Chen Yuan, CEO von obode.

Der obode A8+ wurde entwickelt, um den Wohnraum des Benutzers mit minimalem Aufwand erstaunlich zu säubern. Er ist mit einer selbstentleerenden Basis mit 2,5-Liter-Staubbeutel ausgestattet, die es dem Benutzer ermöglicht, 30 Tage lang mühelos und intelligent zu reinigen, ohne den vom Roboter gesammelten Schmutz und Staub manuell entsorgen zu müssen. Die mit einer Saugleistung von bis zu 19.000 Pa aufgeladene Basis entfernt den Schmutz im Roboter mit unvergleichlicher Effizienz.

Der kompakte und dennoch leistungsstarke obode A8+ verfügt über eine Saugkraft von bis zu 4.000 Pa, kombiniert mit 3 Leistungsstufen, die optimale Lösungen für Flecken in verschiedenen Bereichen bieten. Dank des verbesserten Objekterkennungssystems ist der intelligente Drei-in-Eins-Roboter in der Lage, die Reinigungsfunktionen je nach Oberflächenart zu optimieren. Er hebt das Gerät automatisch an, wenn es auf einen Teppich trifft, und sorgt so für eine makellose Oberfläche, während er gleichzeitig verhindert, dass Wasserschlieren auf dem Weg zurückbleiben.

Der schnelle, präzise und hochintelligente obode A8+ verfügt über ein Navigationssystem mit 30 fortschrittlichen Sensoren und LiDAR-Technologie, das Entfernungen berechnen und Standorte mit unglaublicher Effizienz verfolgen kann, sowie über fortschrittliche Sensoren, die es ermöglichen, Objekte zentimetergenau zu vermessen. Die Technologie arbeitet sowohl in hellen als auch in dunklen Räumen oder unter Möbeln mit der gleichen Präzision, so dass der Roboter auch an schwer zugänglichen Stellen eine Tiefenreinigung durchführen kann.

Für mehr Flexibilität unterstützt der intelligente Roboter Google Assistant und Alexa sowie die Fernsteuerung über die obode Life App, um No-Go-Zonen individuell zu definieren. Der obode A8+ ist ideal für die gründliche Reinigung des ganzen Hauses. Er kann bis zu drei Stockwerke mit Karteninformationen speichern, und der 5200-mAh-Akku bietet mit einer einzigen Ladung eine ununterbrochene Laufzeit von zwei Stunden.

obode ist ein Technologieunternehmen, das sich auf intelligente Reinigungslösungen spezialisiert hat und intelligente und einfach zu bedienende Staubsaugerroboter anbietet, die den Nutzern helfen, mühelos ein komfortables und gesundes Zuhause zu schaffen. obode möchte seinen Produkten auch einzigartige künstlerische Elemente hinzufügen, um das Leben der Nutzer bunter zu gestalten. In diesem Jahr arbeitete das Unternehmen mit der berühmten finnischen Designerin Janine Rewell zusammen, um das P8+ mit einem neuen Außendesign zu versehen, das von Meistergemälden in der National Gallery of the United Kingdom inspiriert ist.

Der Vorverkauf der obode A8 Serie hat jetzt begonnen! Frühbucherpreis für A8+ 529 € (UVP: 699 €); A8 379 € (UVP: 499 €). Für weitere Informationen besuchen Sie: https://de.obodetech.com/products/obode-a8-plus-robot-vacuum-cleaner

