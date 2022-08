Obra construída com as paredes ARXX coloca Espírito Santo na lista das edificações mais sustentáveis do país

Unidade Senac-ES é totalmente sustentável e recebeu certificação LEED nível Platinum

SÃO PAULO, 16 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A instituição capixaba dispõe de mais de 3.600 m² de área total e alcançou a pontuação máxima em otimização do desempenho energético e redução do consumo de água. A certificação LEED é um dos principais reconhecimentos concedidos a projetos de construção civil do mundo. No Brasil, são 1.776 projetos registrados e 786 certificados com o selo LEED, sendo que somente 72 deles, receberam a certificação no nível Platinum.

ARXX é detentora do maior acervo de projetos com certificações LEED no mundo.

Única tecnologia de paredes no país a oferecer até 32 pontos LEED. O uso das paredes ARXX na obra do Senac-ES foi primordial para a conquista da certificação Platinum.

A edificação possui importantes iniciativas ecológicas. Entre os diferenciais estão a utilização de energia renovável por meio de painéis fotovoltaicos, reaproveitamento de água da chuva para irrigação de jardim e uso nas bacias sanitárias, controles de iluminação por meio de sensores de presença e sensores fotoluminescentes que variam a potência das luminárias de acordo com a intensidade de luz natural disponível.

O edifício conta com sensores de CO2 para monitoramento da qualidade do ar e ativação da reciclagem de ar nos ambientes. Além de metais e louças com baixa vazão de água, estacionamento com destinação de vagas preferenciais para veículos de baixa emissão e telhado com alto índice de refletância solar (SRI) nas coberturas.

A vedação do tipo ICF, — as paredes ARXX—, além de ser isolante termoacústica, possibilita a redução de entulho no canteiro de obra, em aproximadamente 90%. Ou seja, a edificação Senac-ES, conseguiu reciclar mais de 75% dos resíduos gerados durante a construção.

Projetos como o Senac-ES é o que a ARXX acredita ser o futuro da construção civil. Tornar o mercado cada vez mais sustentável, com edificações ecológicas que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas e mitigar os impactos ambientais.

