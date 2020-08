Obra de teatro Noh japonés "Aoi no Ue" (El Cuento de Genji) en el Castillo de Odawara estará disponible en línea desde el 13 de septiembre

ODAWARA, Japón, 7 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Odawara Tourism Co., Ltd. de la ciudad de Odawara, Prefectura de Kanagawa, realizará el primer evento en línea en un Castillo Japonés. La obra "Noh", titulada 'Aoi no Ue', o El Cuento de Genji, del Teatro Noh Japonés en el Castillo de Odawara ("Japanese Noh Theater at Odawara Castle "Aoi no Ue"--The Tale of Genji") será transmitida el domingo 13 de septiembre de 2020. En la actuación se verá a Shite-kata de estilo Kanze (en el rol principal) protagonizado por Kanze Yoshimasa, famoso actor de teatro Noh, quien aparece en muchas obras Noh en todo el mundo. Su extraordinaria presentación en video filmada en el Castillo de Odawara será transmitida simultáneamente a todo el mundo.

Fecha y Hora:

Domingo 13 de septiembre de 2020, desde las 8:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. (Hora de Japón)

Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106180/202007312670/_prw_PI1fl_z69zT1ra.jpg

Antes y después del programa de teatro Noh, un grupo local ofrecerá el concierto de percusión japonés con tambor taiko "Hojo Daiko" y se presentará el show ninja "FUMA NINJA, Leyenda de ODAWARA", que fuera muy bien recibido en Vietnam el año pasado, todo lo cual hará de este un evento muy interesante.

- Destacados del Programa

Clic aquí para más detalles:

Imagen: "Aoi no Ue" https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106180/202007312670/_prw_PA1fl_C8h348gb.pdf

Contenido de presentaciones (aproximadamente 1 hora):

Concierto de Percusión japonés --Hojo Daiko

Teatro Noh Japonés en el Castillo Odawara "Aoi no Ue"—El Cuento de Genji

FUMA NINJA Leyenda de ODAWARA

Clic aquí para ver tráilers:

PV1: https://youtu.be/d4MZ3NviM0g (45 seg)

PV2: https://youtu.be/l8M84KQu228 (15 seg)

PV3: https://youtu.be/pKc20-cY4os

- Presentaciones especiales

Será transmitida una actuación por video pregrabado en el Castillo Odawara. Quienes hayan comprado entradas recibirán un manual en varios idiomas que puede ser descargado antes del show. Por lo tanto, los espectadores podrán disfrutar del mundo de sensaciones y la profundidad del teatro Noh desde sus hogares en cualquier lugar del mundo sin barreras idiomáticas. Los archivos para ver estarán disponibles por tres días.

"Japanese Noh Theater at Odawara Castle "Aoi no Ue"--The Tale of Genji"

(Teatro Noh Japonés en el Castillo Odawara "Aoi no Ue"—El Cuento de Genji)

- Fecha y Hora de la Transmisión

Domingo 13 de septiembre de 2020, desde las 8:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. (Hora de Japón)

- Fecha y Hora para ver los archivos

Hasta el martes 15 de septiembre de 2020, a las 11:59 p.m.

- Período de venta de entradas

Desde el 5 de agosto de 2020, a las 10:00 a.m. hasta el 16 de septiembre de 2020, hasta las 8:00 p.m.

- Precio de la entrada:

JP¥ 1.000 (impuestos incluidos)

URL: https://amazingodawara-noh.zaiko.io/_item/328862

A saber: las entradas deben adquirirse a través del sitio ZAIKO (https://zaiko.io) antes de ver la transmisión.

FUENTE Odawara Tourism Co., Ltd.

