Obras de arte mediático inspiradas en los "patrones" de las artesanías regionales de Kyushu exhibidas en el aeropuerto de Fukuoka desde el 10 de febrero

Desde tiempos ancestrales, Kyushu ha tenido una rica historia de intercambio con el continente asiático, recibiendo a sus artesanos e incorporando muchos de sus recursos culturales. Los artesanos de la zona desarrollaron artesanías japonesas únicas y las exportaron al continente, así como a Europa, América y al resto del mundo.

MIZUE Mirai, uno de los artistas que participan en la exposición, es un director de animación que expresa su visión de la vida a través del movimiento de varias figuras, incluyendo patrones geométricos. MIZUE ha creado animaciones que parecen vivir y respirar, inspiradas en los patrones enriquecidos que surgieron de las artesanías nativas únicas que se desarrollaron en Kyushu como resultado de la interacción entre una variedad de elementos culturales.

El segundo artista, MURAYAMA Macoto, es un artista digital que utiliza la observación exhaustiva para crear diagramas botánicos con un nivel de detalle tan minucioso que aparentan ser sofisticados dibujos arquitectónicos. Él creó gráficos originales para la exposición del aeropuerto de Fukuoka inspirados en las pinturas botánicas usadas tradicionalmente para decorar piezas de Arita, un tipo de porcelana de renombre mundial. A su vez, su trabajo se ha utilizado para decorar nuevas porcelanas Arita.

■Fecha: La exposición abre el 10 de febrero (obra de MIZUE)

27 de febrero (obra de MURAYAMA)

■Ubicación: Aeropuerto de Fukuoka

Entrada de llegadas de la terminal nacional, nivel 1

*Las obras estarán exhibidas en el lugar indicado hasta el 17 de marzo. Después del 19 de marzo, las obras se trasladarán a la terminal internacional, nivel 4.

■Tarifa de entrada: gratuita

■Temática: PATRONES, enfocada en los patrones de las artesanías de Kyushu

■Título:MANDALA-Q MIZUE Mirai

Porcelanas Arita × Inorganic flora "Chrysanthemum" MURAYAMA Macoto

■Artistas:

Director de animación

MIZUE Mirai

Nacido en la prefectura de Fukuoka en 1981, MIZUE Mirai es un director de animación que crea piezas no narrativas con motivos celulares y geométricos. Conocido por sus animaciones abstractas únicas y cautivadoras, MIZUE participa en una amplia variedad de proyectos que incluyen animaciones independientes y videos musicales. Nominado en los cuatro festivales de cine animado más famosos del mundo (Annecy, Ottowa, Hiroshima y Zagreb), su obra más famosa, MODERN No. 2 disfrutó de su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia y ganó el premio a Mejor Música Original en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. El estreno mundial de Wonder de MIZUE tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de Berlín, para proceder luego a ganar el premio CANAL + Creative Aid en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. Actualmente está trabajando en su primer largometraje animado, tentativamente titulado Mirai Mizue's Journey to the West.

Artista Digital

MURAYAMA Macoto

Nacido en 1984, MURAYAMA Macoto es un artista digital que crea imágenes botánicas detalladas combinando su talento para la observación minuciosa con sus excepcionales habilidades gráficas en computador. Murayama utiliza de manera experta el software de modelado 3D y otras herramientas digitales, integrando formas de plantas orgánicas con la estética visual arquitectónica. Su trabajo abre nuevas posibilidades para los dibujos botánicos y de ingeniería al combinar enfoques artísticos y científicos. Sus principales premios incluyen el Asia Digital Art Award, el Premio del Gobernador de Fukuoka y el Premio del Ministro de MEXT en los Asia Digital Art Awards de 2017.

<Acerca de CULTURE GATE to JAPAN>

A partir de febrero de 2021, la Agencia de Asuntos Culturales del Gobierno de Japón lanzará un innovador proyecto de promoción cultural llamado "CULTURE GATE to Japan". Con exposiciones en siete aeropuertos de Japón y en la terminal internacional de cruceros de Tokio, artistas y creadores activos en el campo de las artes mediáticas exhibirán obras inspiradas en la cultura única de cada zona con el objetivo de comunicar los diversos atractivos de la cultura japonesa.

Los efectos globales del nuevo coronavirus han hecho difícil conocer a nuevas personas y experimentar nuevas culturas físicamente. Sin embargo, eso no debiese interrumpir el intercambio de arte, ideas y cultura. A través de este proyecto, esperamos seguir ofreciendo a las personas de todo el mundo la misma sensación de asombro y gozo que se siente al descubrir una nueva cultura.

Organizador: Agencia de Asuntos Culturales, Gobierno de Japón

Sitio web oficial: https://culture-gate.jp/

Exposición en el aeropuerto de Fukuoka: https://culture-gate.jp/exhibition/pattern

