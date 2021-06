Образование отцов имеет важное значение для выживания детей, -- мнение исследователей

Одно из немногих исследований, связанных с образованием матерей и отцов, с целью оценки влияния обоих этих факторов на защищенность детей

СИЭТЛ, 11 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Новое исследование, проведенное специалистами Института показателей и оценки состояния здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) при медицинской школе Вашингтонского университета и Центра глобальных исследований неравенства в состоянии здоровья (Centre for Global Health Inequalities Research, CHAIN), выявило значительное снижение риска смерти среди детей в связи с увеличением продолжительности обучения отцов.

По результатам исследования, один год обучения матерей снижает риск смерти детей в возрасте до пяти лет на 3%, а для детей до 5 лет, рожденных матерями с 12-летним образованием, этот риск снижается более чем на 30% по сравнению с детьми, рожденными матерями, не имеющими никакого образования. 12-летнее образование отцов позволяет снизить риск смертности детей в возрасте до пяти лет на 17% по сравнению с теми, чьи отцы не имеют никакого образования.

«Это исследование представляет интерес благодаря стабильности положительных результатов образования в различных регионах мира и в разное время, — заявил ведущий автор исследования Хантер Йорк (Hunter York). — Хотя полученные данные и не являются причинно-обусловленными, они указывают на взаимосвязь, выходящую за рамки влияния поведенческих характеристик, связанных с более низким уровнем образования (например, курение), или политических мер, направленных на повышение выживаемости детей независимо от уровня родительского образования (например, бесплатное планирование семьи). Это важные механизмы, влияющие на взаимосвязь между образованием и здоровьем детей, но наши результаты свидетельствуют о благотворной роли образования как такового».

Авторы исследования подчеркнули важность дальнейшего анализа влияния отцовского образования, которое изучено в гораздо меньшей степени, чем образование матерей.

«Даже в условиях контроля за образованием матери образование отца все же имеет важное значение, — заявила один из ведущих авторов исследования профессор Эммануэла Гакиду (Emmanuela Gakidou). — В большинстве исследований рассматривается только продолжительность обучения матери, но очень важно понимать и анализировать связь между этими показателями для обоих родителей, не пренебрегая вкладом образования отца в выживание ребенка».

В этом анализе учтены результаты более 300 исследований из 92 стран, где было зарегистрировано более трех миллионов живорожденных детей. Исследователи обнаружили, что защитный эффект от обучения отцов усиливался по мере взросления ребенка, но являлся существенным для всех возрастных групп до 5 лет.

Для новорожденных (от 0 до 27 дней) каждый дополнительный год обучения матерей снижает риск смертности на 1,5%. Каждый год обучения отцов снижает риск на 1,1%.

Для младенцев (от 1 до 11 месяцев) каждый год обучения матерей снижает риск смертности на 3,7%. Каждый год обучения отцов снижает риск на 1,8%.

Для детей младшего возраста (от 1 до 4 лет) каждый год обучения матерей снижает риск смертности на 4,4%. Каждый год обучения отцов снижает риск на 2,2%.

Такая взаимосвязь наблюдалась во всех регионах и после анализа уровня благосостояния или дохода, уровня образования партнера и пола ребенка.

«Необходимо обеспечить дальнейшее снижение детской смертности, и ключом к достижению этой цели могут стать инвестиции в образование, — заявил руководитель центра CHAIN профессор Терхе Андреас Эйкемо (Terje Andreas Eikemo). — Настало время включить образование в повестку дня международной политики в качестве глобального определяющего фактора выживаемости детей».

Важно отметить, что данное исследование также показало, что влияние каждого дополнительного года образования на выживаемость детей остается неизменным для начального, среднего и высшего образования, указывая на то, что ориентация только на сфере начального образования приводит к упущению возможностей для снижения смертности детей в возрасте до 5 лет и предоставления детям наилучших шансов на выживание.

«Даже для разных поколений образование и здоровье взаимосвязаны, — заявил один из ведущих авторов исследования Кам Шрипада (Kam Sripada). — Всеобщий доступ к качественному школьному образованию должен быть в числе приоритетов с самых первых лет обучения в вузах как с целью поддержки нынешнего поколения в реализации его потенциала, так и для содействия выживанию и процветанию следующего поколения».

Это исследование финансировалось Норвежским исследовательским советом, Фондом Билла и Мелинды Гейтс и Фондом Рокфеллера — Комиссией Бостонского университета по социальным детерминантам, данным и принятию решений (комиссией 3-D).

